Ничего лучше человечество еще не придумало Свежий выпуск Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Доктор юридических наук, профессор КазНПУ им. Абая Эркин Дуйсенов полагает, что решение намеченных Президентом страны в этой программе задач, в том числе и правового содержания, позволит Казахстану существенно продвинуться в экономическом, правовом и социальном развитии и войти в число 30 наиболее развитых стран мира.

– Реформу государственного аппарата Президент Казахстана не случайно поставил на первое место, – считает он. – Ведь государственная служба – это профессиональная деятельность, направленная на реализацию функции и полномочий госорганов. И естественно, исход экономических, социальных и политических реформ во многом, если не в основном, зависит от того, насколько эффективно работают государственные служащие.

Что касается действующего Закона «О государственной службе», то надо отметить, что он уже действительно не соответствует требованиям времени и запланированным реформам. Полагаю, что многие со мной согласятся, если скажу, что у нас сосуществуют рядом две службы – политическая и административная. Политическая – это служба первых руководителей государственных органов: министров, акимов и так далее. В Законе «О государственной службе» прямо обозначено, что назначение и освобождение от занимае­мой должности и деятельность этих госслужащих носят политико-определяющий характер.

Это и правильно, и вполне логично, когда министр на основе внутренней и внешней политики определяет политику возглавляе­мого им министерства, а аким – области. Но действующее государственное служебное законодательство имеет такой документ, как Реестр политических государственных должностей. Он изобилует другими должностями: заместители, советники, консультанты, помощники и другие. Естественно, логически никак нельзя предположить, что их деятельность носит политико-определяющий характер. Все они обеспечивают деятельность первых руководителей госорганов, но никак не определяют их политику. Ведь ответственность за их работу, в том числе и конституционно-правовую, несут перед Главой государства сами руководители.

Поэтому для государства и в правовом, и в социальном, и в финансово-экономическом отношении будет намного выгоднее сократить перечень политических государственных должностей, переведя их в разряд административных, то есть профессиональных чиновников.

Мудрость и прозорливость Президента в том и заключаются, что программа «100 конкретных шагов» выстроена на основе глубокого анализа того, что происходило в стране за пос­ледние 20 лет, какие имели мес­то быть недоработки и недочеты в деятельности госаппарата. В этой программе Глава государства обосновывает необходимость принятия нового закона о государственной службе. Дейст­вующий закон, повторюсь еще раз, не отвечает сегодня требованиям времени и намеченных реформ, так как не способствует их продвижению.

Меня наверняка спросят: а как быть, например, с работниками правоохранительных органов? Ведь их деятельность, помимо Закона «О государственной службе», регулируется массой других нормативно-правовых актов: Законом «Об органах внутренних дел», подзаконными положениями о прохождении службы, о присвоении званий... Принятие единого закона как раз и будет способствовать тому, что государственная служба станет функционировать как целостная система.

– Это возможно в рамках одного закона охватить столь объемный нормативно-правовой материал?

– Полагаю, что в этом случае есть два варианта. Первый – пойти по пути принятия единого Кодекса о государственной службе, который объединит в себе все действующее государственно-служебное законодательство, включая службу в правоохранительных органах и прокуратуре. Второй – принятие закона об основах государственной службы, который заложит лишь общие положения. На его основе и будут приниматься новые законы, регламентирующие службу соответственно той или иной ветви государственной власти, в том числе и в правоохранительной сфере. Решение этих проблем на законодательном уровне позволит преодолеть массу негативных явлений, в том числе коррупцию.

Президент прямо отмечает, что необходимо создать подразделения, которые будут заниматься противодействием и профилактикой коррупции. Речь при этом идет не о том, что она у нас напрочь будет искоренена (коррупция в той или иной степени есть в любом государстве), а о причинах возникновения коррупционных преступлений. Это означает создание условий, исключающих поводы для этого: повышение заработной платы, полная компьютеризация, введение новых этических норм, повышение роли СМИ…

Иначе говоря, перед государством сейчас стоит дилемма – либо мы создаем профессиональный аппарат, основанный на новом законодательстве, либо та система, которая у нас укоренилась, будет продолжать тянуть назад все эти реформы. Третьего, увы, не дано.

– Как вы прокомментируете вопрос, связанный с созданием местной полицейской службы?

– Это, конечно же, новшество. Правда, практика развитых в правовом и демократическом отношении стран показывает, что муниципальная полиция – это формирования, созданные на местах органами местного самоуправления. Находясь на содержании местного бюджета, они будут решать задачи по охране общественного порядка, предупреждению и профилактике преступности именно на низовом уровне – аула, поселка, села.

Это, конечно же, не предполагает, что государство совсем откажется от своего участия в жизни любой административно-территориальной единицы. Оно обязано присутствовать там. Но, скажем так, положительное решение поставленных задач будет возможно с участием органов местного самоуправления. Но здесь есть такой момент. Наша Конституция содержит в своем составе две формы собственности – государственную и частную. А Гражданский кодекс предполагает наличие коммунальной собственности как составной части собственности государственной. Это правильно, но, исходя из тех задач, которые обозначает Президент, все-таки, наверное, уже пришло время на уровне Конституции решить вопрос о введении муниципальной собственности, принадлежащей органам местного самоуправления. Это даст последним импульс для развития.

Ведь что такое местное самоуправление? Это организация, которая будет решать под свою ответственность на определенной территории задачи местного значения. В первую очередь социально-экономического характера: постройка школ, мостов, ремонт дорог, борьба с мелкими правонарушениями. На мой взгляд, местное самоуправление, избавленное от мелкой опеки со стороны государства, даст новый импульс развитию экономики. Но к решению этого вопроса нужно подойти осторожно: государство должно делегировать и законодательно закрепить полномочия за органами местного самоуправления. Скажем, осуществление правосудия, вертикаль исполнительной власти должны принадлежать государству. Но те вопросы, которые в состоянии и должно решать местное сообщество, нужно отдать ему. Это будет способствовать прогрессивному развитию и общества, и обозначенных Президентом реформ.

Нельзя обойти вниманием и вопрос, связанный с необходимостью верховенства закона и совершенствованием судебной системы. На самом деле мы сегодня сталкиваемся с очень большой проблемой, которая называется не иначе как правовой нигилизм – отрицание час­тью населения того, что законы несут в себе социальную справедливость.

– Почему сейчас говорят об обществе правовых нигилис­тов?

– Негативное мнение части общества о праве, законе и социальной справедливости сформировано в первую очередь неправомерными действиями лиц, которые обязаны соблюдать права и защищать интересы граждан, а также противоправными решениями судей. Это формирует в сознании людей убеждение, что закон-то, оказывается, не для всех одинаков. На мой взгляд, это очень серьезная проб­лема для государства. Когда человек перестает верить в закон, он полагает, что вопросы, которые встают перед ним, можно решать иным способом – обходя законы или идя, прямо скажем, на совершение противоправных действий. Поэтому Президент ставит верховенство закона как одно из приоритетных направлений в реализации программы «100 конкретных шагов».

У нас есть Основной закон, в котором сконцентрирована воля народа. Положения Конституции обладают высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие, и ни один принимаемый в стране нормативно-правовой акт, будь то закон, указ или постановление, не должен противоречить ее положениям. Соблюдение режима конституционной законности позволит на основе принимаемых нормативно-правовых актов реализовывать законность на практике.

Еще один вопрос связан с расширением возможности граждан участвовать в управлении делами государства. Речь в этом случае идет не иначе как о необходимости формирования развитого гражданского общества. Так вот 97-й шаг программы предполагает расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений, обозначенных Главой государства. Иначе говоря, все, что происходит в стране, не должно быть чуждо никому. Именно это, на мой взгляд, позволит сформировать гражданина новой формации, который сможет не просто принимать участие в решении государственных дел путем волеизъявления на выборах, но и будет занимать активную гражданскую позицию. Это напрямую связано со сферой образования, которой Президент уделяет очень большое внимание. То, что ориентация идет на необходимость восприятия положительного опыта Назарбаев Университета, не случайность. Здесь сконцентрирован не просто мощный интеллектуальный потенциал страны, там уже имеется опыт передачи знаний, которые будут востребованы в мировой практике.

– Есть ли в программе «100 конкретных шагов» политическая составляющая?

– Программу надо просто внимательно прочитать. Если говорить на языке права, то это не что иное, как реализация Президентом страны своего конституционного полномочия определять внешнюю и внутреннюю политику государства. Если вникнуть в каждый из пунктов, обозначенных в программе, то все это не что иное, как политика. Таким образом, положительное решение поставленных в программе задач позволит усовершенствовать не только государственно-служебное законодательство и законодательство, регулирующее деятельность судебной ветви власти, оно даст импульс дальнейшему позитивному развитию страны в целом.