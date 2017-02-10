Ничего не можем сделать – Исекешев о воровстве крышек от канализационных люков

Аким Астаны Асет Исекешев в рамках ежегодной конференции предпринимателей НПП "Атамекен" рассказал о проблеме нелегального спроса на металлическую продукцию, передает Kazpravda.kz
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По словам акима, ежедневно в Астане воруют 10–15 крышек от канализационных люков .
"Дети падают каждый день. Мы успеваем только затыкать. Это охотники за ломом, недавно только была авария, они воруют все подряд. Медные ошметки, кабели с лифтов. Мы ничего не можем сделать", – признался аким.
По словам Исекешева, поимка нарушителей с мотком проволоки не тянет даже на штраф. В качестве альтернативного метода борьбы с ворами металла аким предложил разработать меры воздействия на пункты приема металлических изделий.
"В прошлом году троих поймали, но там очень сложно. Потому что поймать с мотком проволоки, там даже на штраф не тянет. Как это все организовать? Есть много пунктов приема лома черных, цветных металлов. Их никак не регулируют. Мне кажется, вот тут надо кое-где выдать лицензирование или находить какие-то механизмы", – подчеркнул Исекешев.
В итоге аким обратился к председателю президиума НПП "Атамекен" Тимуру Кулибаеву со следующими словами: "Сейчас нет лома в стране. Мне кажется, нам стоит кое-где находить консенсус".