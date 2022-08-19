Ничем не хуже

Ежегодно количество детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане увеличивается в среднем на два процента. И здесь возникает резонный вопрос: а какие условия создаются этим ребятишкам для равного доступа к качественному образованию?

Жизненные обстоятельства бывают разные, но стремление и желание человека способны на многое. История выпускника одной из столичных школ, назовем его Асылхан, тому доказательство. Еще в детстве ему диагностировали расстройство аутистического спектра. Родители не опускали руки и всегда верили, что сын сможет доказать себе и другим, что РАС – это не приговор. И ему это удалось, причем не в стенах специального учебного заведения, а школы-гимназии. Прикрепленный к нему педагог-ассистент Айман Муталиева вспоминает, что мальчик был прилежным, умным, добрым.

– Помню, как первое время учила его сидеть за партой до окончания урока, как провожала до остановки. В конце третьей учебной четверти он ходил домой уже самостоятельно и регулярно сообщал по телефону о своем местоположении. Не было ни дня, чтобы он пропустил школу. Мальчик любил учиться, одноклассников и учителей знал поименно. Нынче он окончил девятый класс и поступил в Казахстанский Швейцарско-Американский колледж, – с теплотой в голосе сказала педагог.

В школе, где учился будущий программист, сегодня обучаются 104 ребенка с различными видами заболеваний, но у большинства, как говорит педагог-ассистент, аутизм. Несмотря на общий диагноз, каждый из учеников имеет уникальные физические и образовательные способности. Поэтому необходимо найти индивидуальный подход. Следует выстроить комфортные и доверительные отношения с учеником. При этом не менее важно оказать ему поддержку в освоении темы, программы. В этом-то им и помогают так называемые тьюторы, которых сегодня в Казахстане насчитывается более 1 000. Следует понимать, что эти специалисты отнюдь не замена классному руководителю или учителю по конкретному предмету. Это своего рода помощники детей с особыми образовательными потребностями. Они присутствуют на занятиях с учеником или ожидают их в коридоре, помогают с усвоением программы, сопровождают при надобности в уборную, в столовую, помогают с выполнением домашнего задания. Не менее значима работа специального педагога в учебном процессе для школьников, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и других. В свое время кадры, которые работали с особыми детками, были буквально на вес золота. Что скрывать, даже сегодня в некоторых учебных заведениях, особенно отдаленных от областных центров, их задачи ложатся на плечи учителей-предметников. Нехватка наблюдается и в специальных организациях. И это притом, что кадры по профилю «Специальная педагогика» готовят в 19 вузах страны.

– В конце учебного года мы провели мониторинг обеспеченности специальными педагогами в образовательных заведениях, – сказала во время брифинга директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Министерства просвещения РК Айгерим Кудеринова. – В принципе, дефицит не такой большой. И наблюдается из-за того, что сеть специальных учебных заведений расширяется, потребность в кадрах увеличивается. К примеру, в специальных детских садах, которых насчитывается по стране 42, не хватало 29 специалистов, в школах – около 30 человек. Работу специальных педагогов выполняли действую­щие учителя.

Для того чтобы решить кадровый вопрос, директора школ, специальных учебных заведений напрямую работают с вузами, приглашая к себе на практику студентов последних курсов с перспективой их дальнейшего трудоустройства.

– Ежегодно увеличивается количество грантов на «Специальную педагогику», но, к сожалению, ни одно столичное высшее учебное заведение не готовит такие кадры. Потребность закрывают выпускники вузов близлежащих регионов, – отметила глава Национального научно-практического центра.

Стульчик имеется?

Следует понимать, что интеграция ребенка с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную школу не ограничивается одной лишь справкой из психолого-медико-педагогических комиссий. И от родителей, и от руководителей учебных заведений требуется серьезный подход. Первые должны понимать, конечно, не без помощи представителей ПМПК, какие конкретно условия необходимы для их особенного ребенка. Вторым следует создать эти самые условия в стенах школ. Но вот здесь-то и начинается самое интересное. Как показывает прак­тика, не все учебные заведения оснащены необходимым оборудованием, особенно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Да, в 2016 году вышел приказ министра «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования», где прописано то, что должно быть в кабинетах. Кроме того, пересмотрены нормы в части оснащения организаций образования специальной мебелью и оборудованием. В соответствии с международными требованиями внедрены понятия разумного приспособления и универсального дизайна при создании условий для получения образования. Но, как говорится, одним приказом сыт не будешь. В итоге – печальная картина: не во всех классах есть, к примеру, специальные стулья для детей с ДЦП.

– Один из главных вопросов в системе образования касается учащихся с ограниченными возможностями, – добавила Айгерим Кудеринова. – На сегодняшний день насчитывается более 175 тысяч детей с особыми образовательными потребнос­тями. В прошлом году таковых было 168 тысяч. Согласно мониторингу, ежегодно количество таких ребятишек увеличивается в среднем на два процента. Это только выявленные мальчики и девочки, взятые на учет специалистами ПМПК. Приобретать специальное оборудование для них – обязанность местных исполнительных органов. При проведении аттестации учебных заведений представители департаментов по обеспечению качества в сфере образования должны смотреть на то, оснащена ли школа всем необходимым для обучающегося, к примеру, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При этом Айгерим Кудеринова подчеркнула, что в рамках поду­шевого нормативного финансирования на детей с особыми образовательными потребнос­тями средств из госказны выделяется в два раза больше, чем на других учащихся. Понятно, что такое материальное стимулирование продиктовано тем, чтобы как можно больше особенных деток интегрировать в учебный процесс, в том числе общеобразовательных школ.

– Увеличенная вдвое сумма подушевого финансирования предусмотрена как раз-таки для того, чтобы школа могла создать необходимые условия для ребенка с особыми образовательными потребностями. Директор учебного заведения должен подавать заявку в курирующую организацию – либо отдел, либо управление образования – со списком необходимого оборудования для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, – добавила глава Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

Быть как все

По словам доктора педагогических наук, профессора, ведущего ученого и организатора системы современного специального образования в Казах­стане, генерального директора Центра социальной адаптации и трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития (ТОО «Центр САТР») Розы Сулейменовой, в Казахстане давно произошли подмена и смешение понятий «специальное» и «инклюзивное» образование как у представителей педагогической общественности, так и у тех, кто ответственен за принятие управленческих решений.

– Появились выражения применительно к детям с ограниченными возможностями: «охваченные инклюзией», «подлежащие инклюзии», «инклюзивные школы», «кабинеты инклюзии» и другие, что, по сути, является дискриминационным и искажением понятия и процесса inclusion, – сказала она на одном из вебинаров. – Возникло непонимание того, что дети с ограниченными возможностями – это только одна из категорий детей с особыми образовательными потребнос­тями. Принципы инклюзии основаны на понятии особых образовательных потребностей и затрагивают интересы вообще всех детей, не вписывающихся в стандартные условия и имею­щих какие-либо трудности, связанные с обучением.

Особое внимание Роза Сулейменова уделяет вопросу подготовки кадров вузами. Она считает, что в дипломах выпускников следует указывать специальность и квалификацию будущего педагога.

– Посмотрите, что пишут сегодня в дипломах выпускников – «Специальный педагог», «Педагог-дефектолог», а потом начинаются суды, предписания прокуратуры, – отмечает глава ТОО «Центр САТР». – Нужно указывать специальность и квалификацию. Этот вопрос следует упорядочить в нормативных документах.

Также нужно решить вопрос с переподготовкой и повышением квалификации. В законах «Об образовании», «О статусе педагога» нет четкого определения и границы между переподготовкой и повышением квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями. А ведь не каждый психолог может работать с детьми, у которых расстройство аутис­тического спектра, не каждый логопед – с учащимися, перенесшими афазию (нарушение уже сформированной речи как высшей психической функции вследствие поражения головного мозга различной этиологии – Прим. авт.). А это значит, прежде чем заступать на работу с такими детками, нужно пройти курсы переподготовки.

– Необходимо четко распозна­вать несколько групп с ОПП, а это значит, что для каждой из них должны быть выработаны различные подходы, обязательно изложенные в учебниках, методических пособиях, рекомендациях для студентов и педагогов, – отмечает Роза Сулейменова. – В педагогических вузах вводится курс инклюзивного образования, причем только касательно детей с ограниченными возможностями. Этим проблемы не решить – нужны системные изменения в образовании.

Эксперт предлагает, к примеру, разработать «дорожную карту» по изменению учебных планов, разработке учебников, учебно-методических материалов в блоке психолого-педагогических дисциплин педагогических вузов и колледжей по формированию у студентов уровневых способов оценки достижений учащихся, вариативных методов и приемов обучения.

Процесс inclusion, направленный на обеспечение равного дос­тупа к качественному обучению всех учащихся, одно из важных направлений развития современного казахстанского образования. При этом важно создавать максимально комфортные условия. Ведь дети с особыми образовательными потребнос­тями ничем не хуже физически здоровых сверстников, а порой и вовсе могут дать фору любому. Они имеют право быть как все, и история Асылхана тому доказательство.