Свежий выпуск Ничто не заменит домашнего очага Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В выходные, несмотря на испортившуюся погоду, Марина Николаевна как всегда засобиралась в областной центр. Муж и дочь Карина не стали отговаривать ее от поездки в детский дом «Умит», понимая, что бесполезно. Да и прекрасно известно им, что малыши Юлечка и Зобар начиная с раннего утра каждой субботы не отходят от окон в ожидании приезда мамы.

Все лето в семейном гнезде Швенке раздавался счастливый детский смех. Супруги давно мечтали взять на воспитание детишек, брошенных нерадивыми родителями на попечение государства. По признанию Романа Владимировича, им с женой сразу приглянулся 8-летний Зобар. Несмотря на поставленный медиками диагноз – ЗПР (задерж­ка психического развития), они остановили свой выбор именно на этом мальчике. И у него, и у 6-летнего Вадика из Волчанского детского приюта родители давно «в бегах». А вот 9-летняя Юля в свое время попала в детдом после смерти мамы.

В отделе опеки Шемонаихинского района после того, как Швенке собрали все необходимые документы, вынесли положительное решение в отношении супругов, выразивших желание открыть дом семейного типа. В районном акимате нам также довелось услышать лестные отзывы о семье, которая идеально подходит для троих обездоленных малышей. Марина Николаевна, педагог по образованию, преподает физику и математику в вечерней школе. Глава семейства много лет проработал зоотехником, а собственную конеферму открыл уже после развала Советского Союза. В настоящее время он не просто содержит три десятка породис­тых лошадей, но и готовит их к скачкам. Рысак Кабул, к примеру, на районных соревнованиях, которые проходили в Шемонаихе нынешней осенью, пришел первым. А красавец Геркулес, тоже любимец малышей Швенке, занял третье место.

Роман Владимирович чрезвычайно гордится успехами своих питомцев. В 1994 году на областных соревнованиях он лично выиграл скачку. Тогда и получил из рук Президента страны главный приз – мотоцикл «Урал». Вот уже много лет коневод занимается разведением породистых скакунов. Швенке считает, что в Казахстане необходимо развивать селекционную работу. О его увлечении неоднократно писали в журналах «Коневодство» и «Конный мир».

– Мы и раньше много слышали о том, что иппотерапия прекрасно лечит больных многими заболеваниями и даже детей с аутизмом, – говорит Марина Николаевна. – Общение с благородными и красивыми животными не прошло бесследно и для нашего Зобара. Положительные сдвиги в его развитии отметили даже педагоги и воспитатели детского дома «Умит», куда осенью Швенке пришлось вернуть детей. Дело в том, что обещанные на открытие семейного дома средства из областного бюджета к 1 июля текущего года выделены не были. В августе органы опеки сообщили супругам, что сроки сдвинулись на октябрь. Позже стало известно, что реализация проекта, в котором участвуют 4 супружеские пары и 22 лишенных родительской опеки ребенка, в ВКО отложена на 2015 год.

Больше всего повезло маленькому Вадику, потому что Волчанский детский приют находится в соседнем селе, и Швенке часто забирают его к себе в Выдриху по гостевой программе. А вот в Усть-Каменогорск, особенно зимой, как говорят местные жители, не наездишься. Школьники Юлечка и Зобар все время спрашивают маму и папу, которых обрели год назад, когда они заберут их из детдома насовсем. Марина Николаевна отвечает, что скоро, а сама украдкой вытирает слезы. Родная дочь супругов 17-летняя Карина тоже очень скучает по малышам и никак не может понять, почему государственные мужи из областного центра не выполняют обещанного. Она учится в выпускном, 11-м классе и по этой причине не так часто выезжает из Выдрихи для того, чтобы повидаться с детьми.

Роман Швенке уверен, что лошади способны стопроцентно излечить маленького Зобара, и повесил в доме на видном месте каску, в которой мальчик все лето занимался верховой ездой. Его супруга Марина убеждена, что полноценное развитие детей, воспитывающихся даже в самом лучшем казенном учреждении мира, невозможно без родительской ласки и домашнего очага.

