Нидерланды готовы сделать заказ

21 июня 2017 года официальная делегация Нидерландов во главе с министром экономических связей Хенк Кампом (Henk Kamp) ознакомились с работой Национального космического центра в Астане.
В состав делегации вошли Посол Нидерландов в Казахстане Дирк Ян Коп (Dirk Jan Kop), Председатель Национального космического офиса Нидерландов Гер Ньюпурт (Ger Nieuwpoort), Председатель группы компаний NEVASCO Хан Венсинк (Han Wensink), представитель компании S(&)T Артур ван дер Меер (Arthur van der Meer).
Стоит отметить, что это первый визит делегации Нидерландов в Казахстан для обсуждения перспектив возможного сотрудничества в космической сфере.
Председатель Аэрокосмического комитета МОАП РК Е. Шаймагамбетов ознакомил представителей делегации с развитием космической деятельности в Казахстане.
Делегации была продемонстрирована работа космической системы связи «KazSat» и дистанционного зондирования Земли «КazEOSat», Системы высокоточной спутниковой навигации. Также зарубежные гости ознакомились с ходом строительства Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА), на котором планируется осуществлять производство спутников различного назначения массой от 100 кг до 6 тонн, а также изготовление комплектующих для спутников.
Также представители делегации осмотрели Специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством, ввод в эксплуатацию которого планируется завершить уже в этом году.
В ходе визита голландская сторона выразила готовность в размещении заказов на будущем СбИК КА в г. Астане.
Кроме того, руководители космических организаций Нидерландов предложили сотрудничество Казахстану, в части использования снимков высокого и среднего разрешения с казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли совместно с группой компаний «NEVASKO» для проведения космического мониторинга.
К слову, группа компаний «NEVASKO» планирует реализацию в Казахстане ряда проектов, в частности, проект SmartAlmaty, предусматривает космический мониторинг качества воздуха г. Алматы, спутниковая оценка нецелевого использования земель, космический мониторинг зеленых насаждений и мониторинг оседания грунта на территории города.
В завершение встречи стороны договорились продолжить работу по налаживанию дальнейшего сотрудничества.
Стоит отметить, что за годы Независимости Казахстан добился значительных результатов в таком несырьевом секторе отечественной экономики, как космическая деятельность, тем самым повышая интерес и привлекательность со стороны других государств.
Развитие отечественной космической деятельности привлекает большое внимание зарубежных партнеров Казахстана. Так, только в течение июня этого года космические предприятия страны посетили делегации Великого Герцогства Люксембург, Королевства Саудовская Аравия, Швеции и Пакистана. Все они изъявили желание к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития космических технологий и выступили с конкретными предложениями.
Как подчеркнул Глава государства, Лидер нации Назарбаев Н.А. в Стратегии «Казахстан-2050»: «К 2030 году наша страна должна расширить свою нишу на мировом рынке космических услуг и довести до логического завершения ряд начатых проектов, включая сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в Астане, космическую систему дистанционного зондирования, национальную систему космического мониторинга и наземной инфраструктуры, систему высокоточной спутниковой навигации».
Справочно: «НЕВАСКО» («NEVASCO») - это группа голландских компаний, занимающихсяпредоставлением геоинформационных услуг в различных коммерческих секторах. «НЕВАСКО» - это платформа, которая связывает поставщиков геоинформации и поставщиков геоинформации с заинтересованными клиентами. «НЕВАСКО» является торговой организацией способствующей интеграции, расширению, продвижению и продажи геоинформационных услуг и способствует стандартизации и сертификации услуг наблюдения за Землей.
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