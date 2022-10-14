Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане

В Костанайской области задержан иностранец, который более трех лет скрывался от полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал».

За 4 дня операции за пределы страны выдворено 11 иностранцев. Привлечены к административной ответственности более 100 жителей области, которые не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранцев, сообщили в ДП.

Так, полицейские задержали гражданина Нигерии. Мужчина скрывался от органов внутренних дел более 3 лет. На протяжении этого времени он не исполнял решение суда о выдворении за пределы страны и проживал в разных городах Казахстана.

С санкции суда нигериец был помещен в специальный приемник для дальнейшего принудительного выдворения.

«Предусмотренными средствами из областного бюджета приобретены билеты авиасообщением Алматы – Доха. Сотрудники полиции сопроводили иностранного правонарушителя до аэропорта города Алматы», – рассказывает начальник управления миграционной службы ДП области Кайрат Дутпаев.

Отметим, что в течение 5 лет въезд в страну нарушителю запрещен.