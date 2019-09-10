Нигматулин доложил Елбасы о планах работы Мажилиса Парламента РК
Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Мажилиса Парламента Нурланом Нигматулиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности и планах работы фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента.
"В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится 45 законопроектов. Все 3 фракции уже приступили к работе. Перед нашей фракцией поставлены задачи по осуществлению качественного контроля над реализацией Ваших поручений, предвыборной программы и Плана нации "100 конкретных шагов", – доложил Нурлан Нигматулин.
Кроме того, Елбасы была представлена информация о подготовке к совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии.
"23-24 сентября в совещании спикеров будут принимать участие делегаты из 65 стран мира. Парламентское мероприятие столь высокого уровня в стране проводится впервые за последние 20 лет. В этом году совещание спикеров парламентов стран Европы и Азии посвящено 25-летию евразийской идеи", – сказал председатель Мажилиса Парламента.