Нигматулин об исполнении бюджета: нет четкой картины

Экономика
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Айнур Курамысова
Фото Жаслана Куспанова
Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин раскритиковал критерии оценки исполнения бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По неэффективному использованию бюджета четкой картины нет. Почему – я постараюсь прокомментировать. На наш взгляд, должны быть четкие критерии неэффективности исполнения бюджета. Вот смотрите, все, что здесь написано, – перспективность, результативность, ответственность, то есть общие критерии, термины есть, а подходов нет. Простой подход должен быть. Ни один из этих критериев не имеет практического, прикладного характера", – сказал Нигматулин в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства".

По его словам, "субъективная оценка может иметь очень серьезные последствия, когда мы оперируем огромными суммами".

"Если с одного госоргана перераспределяется в другой, мы должны ответить на вопрос, что произошло, почему неэффективно использовались деньги и какой конечный результат. Планировалось построить 50 больниц или школ, а построили 30. Тогда мы перейдем к следующему шагу – персональная ответственность тех, кто за это отвечал. Пока не будет такой четкой оценки в законодательстве, все будет расплывчато", – уточнил Нигматулин.

По его словам, нужна четкая формулировка неэффективного исполнения бюджета.

"Вам нужно внести формулировку, которая должна быть понятна как специалистам, так и простому человеку. Чтобы граждане знали, когда мы будем корректировать бюджет, что мы перенесли, потому что неэффективное было использование, не выполнили строительство дорог, больниц, других объектов", – обратился Нигматулин к министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову.

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