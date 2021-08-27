Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2021 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2021 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.