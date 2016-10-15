Никакой пыли – строим автомобили

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История

Недавно, если судить по меркам развития машиностроительной отрасли в РК, запуская производство автомобилей полного цикла на заводе в Костанае, Президент Нурсултан Назарбаев заметил: «Никто раньше и предположить не мог, что в Казахстане будут выпускать автомобили».

Эта фраза стала ключевой и в какой-то мере даже переломной для машиностроителей. Тогда костанайское предприятие запускало первое в республике производство автомобилей мелкоузловым методом. И пока остается единственным в своем роде.

Роботизированное оборудование, высокие компетенции специалистов позволяют заводу выпускать конкурентоспособную и вот уже на протяжении шести лет востребованную на казахстанском рынке продукцию. Но уже скоро границы распространения костанайских авто приобретут новые локации, и к потребителям-соотечественникам примкнут покупатели стран Таможенного союза.

История заводов по производству легкового транспорта, коммерческой и сельскохозяйственной техники берет начало еще в 1982 году. Именно тогда был основан Костанайский дизельный завод, на основе которого впоследствии были созданы компании «АгромашХолдинг» и «СарыаркаАвтоПром». Завод осваивал дизельные двигатели для грузовых автомобилей и сельхозтехники, но не вписался в новый рынок. А начиналось все так...

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В марте 2003 года «АгромашХолдинг» выкупил дизельный завод. В течение следующих лет производство восстанавливали, а затем наладили выпуск не только запасных частей и агрегатов для сельскохозяйственной техники, но и тракторов, комбайнов.

В 2010 году началось освоение сборки автомобилей SsangYong. Серию продолжили проекты Chance, Peugeot, УАЗ. В 2012 году костанайцы приступили к реализации беспрецедентного проекта в Казахстане – сборке легкой коммерческой техники Iveco крупноузловым методом, годом позже – к сборке тяжелых машин.

Новую страницу в создании казахстанских авто, а вместе с тем рывок в индустриальном развитии республики открыл завод «СарыаркаАвтоПром», который приступил к мелкоузловому производству автомобилей SsangYongNomad, включая сварку, окраску и сборку. Полномасштабное производство первого отечественного внедорожника началось 20 декабря 2013 года во время телемоста с участием Президента Нурсултана ­Назарбаева. В это же время компания становится обладателем специальной премии Главы государства в области качества «Алтын сапа» в номинации «Лидер индустриализации».

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Заводы сегодня

В 1989 году в одном из цехов дизельного завода выпускали сварочно-прессовые детали для производства двигателей воздушного охлаждения. Сегодня от прежнего производства осталось только помещение, никаких «пережитков прошлого». Цех модернизировали, реконструировали, установили высокотехнологичное и частично роботизированное оборудование, не имеющее аналогов в Казахстане. Здесь налажен процесс сварки кузовов автомобилей SsangYong Nomad и Toyota Fortuner.

По такому же принципу ждут восстановления другие помещения, которые будут задействованы в мелкоузловом производстве новых брендов. Производственная территория сегодня – это настоящий городок, который занимает более 80 тыс. кв. м, где налажен выпуск автомобилей более 40 моделей 7 мировых брендов.

Помимо этого АО «АгромашХолдинг» является единственным в Казахстане предприятием, производящим зерноуборочные комбайны марок ESSIL КЗС-760, ESSIL КЗС-760.1, ESSIL КЗС-740, New Holland TC 5080, а также дополнительную продукцию в широком ассортименте. Компания обладает крупнейшей сервисно-сбытовой сетью, не имеющей аналогов в РК и насчитывающей 8 филиалов и 11 региональных представительств.

ТОО «СарыаркаАвтоПром» занимается производством легковых автомобилей SsangYong, Toyota, Hyundai, Geely, Jac, коммерческой техники IVECO и Jac, а также автобусов Ankai.

Автомобили для народа

За шесть лет существования компания «СарыаркаАвтоПром» превратилась в современную базу по производству автотранспорта с развитой логистической инфраструктурой, обладающей высокотехнологичным оборудованием и штатом высококвалифицированных специалистов. Сегодня на предприятии трудятся более 600 высококлассных специалистов в области машиностроения. Недавно завод повторил прошлогодний успех на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», заняв I место в номинации «Лучшие товары для населения» с автомобилем JAC S3. Важная деталь: продажа автомобилей марки JAC с прошлой осени выросла на 505%, что и стало причиной выбора бренда в качестве победителя.

В Казахстане представлены бюджетные модели J5, J6, S3, S5 и М5, способные покрыть потребности для семейного пользования и работы в секторе малого и среднего бизнеса.

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Ставка на инновации

Напомним, проект по производству автомобилей Jac стартовал на площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» в прошлом году совместно с китайской инвестиционной компанией СМС. После успешного запуска крупноузловой сборки было принято решение перейти на производство более высокотехнологичного мелкоузлового метода сборки модели JAC S3 в 2017 году. Выбрав главным ориентиром развития китайский автопром, костанайское предприятие вносит коррективы в подходы к созданию автомобиля, внедряя новейшие технологии и продукты. Недавно компания выпустила партию электромобилей все той же марки JAC, которые протестировал сам Глава государства.

– Наши испытания показали, что в среднем на полную зарядку автомобиля тратится 40 киловатт. Если перевести на деньги и посчитать, то 1 километр пробега будет стоить 1 тенге, – прокомментировал итоги промежуточных испытаний электрокара заместитель директора по автопроизводству Александр Свадьбин. – Мы посчитали, сколько бы тратил бензина подобный автомобиль на 1 километр. Получилось в три раза больше. Заряда хватает примерно на 160 километров на трассе и на 250 — по городу. А полная зарядка электромобиля происходит за 2,5 часа.

В компании отмечают, что со следующего года ожидается запуск серийного производства электрокаров с постепенным увеличением объемов. На заводе уверены: будущее за экологически чистым транспортом.

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