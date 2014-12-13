Статьи Никас и думы Лев ЛУШИН

Никас Сафронов – один из самых титулованных художников современности: академик Международной академии творчества, член-корреспондент Российской академии искусств, действительный член Российской академии естественных наук, имеет звание "Рыцарь науки и искусства" РАЕН. Также он действительный член Королевской академии культуры, образования и искусства при ООН, отмечен Золотой медалью Американской академии наук и искусства, его имя внесено в Мировую книгу знаний "100 лучших художников XX–XXI веков"…



В экспозицию вошли свыше 70 работ. Название "Избранное" наиболее точно отражает ее суть – в ней представлены разные периоды творчества Никаса Сафронова в самых разнообразных жанрах: это классические портрет и пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в стиле, который он сам назвал Dream Vision.



Сложно определить суть последних: это и ассоциации, и смутные образы, написанные обобщенно, и какие-то сны-наслоения. Работы Никаса Сафронова направления Dream Vision лучше поймет человек подготовленный, но и юным зрителям будет понятен замысел художника. "Воспоминание о Кеннеди", например, исполнено трагизма, чувства непоправимости. Или "Из истории Англии. Диана": темный передний план, в нем вырезан силуэт леди Ди, а в вырезе – идиллическая картинка. На этих контрастах и построен сюжет полотна. "Трансформация Рубенса в кубизме" – это как бы переписанный холст великого фламандца, который отлично встраивается в принципы Пикассо и Брака.



И таких картин в экспозиции немало: "Весна и все вокруг Эйфелевой башни", "Воспоминание о королеве Англии. Храни ее Бог", "Воспоминание о рае", "Гоголевский персонаж, но немного серьезнее", "Из истории Америки. Боги инков" и другие. Во многих из них сквозит настоящая гофмониада – пугающая, саркастическая. Dream Vision сменяют спокойные, ясные портреты сангиной актеров Голливуда, а их – созерцательные пейзажи вроде "Весна в Полтаве. Шишаки".



Вернисаж посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Михаил Бочарников. Выставка прод-лится до 25 января. Параллельно с "Избранным" во Дворце Независимости ожидается открытие еще одной экспозиции с участием самого Никаса Сафронова.