Никас Сафронов: Я влюблен в вашу страну!

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Приезд на юг известного художника несколько задержался, но ожидание только добавило эмоций и красок в ход встречи. Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств лично сделал для поклонников своего творчества презентацию картин, выставленных в музее изобразительного искусства, и на закрытом показе, организованном в отеле «Риксос-Хадиша».
Персональная выставка в Шымкенте под названием «Избранное» продлится в течение месяца. Она вмещает полторы сотни полотен, написанных на протяжении последних 20 лет в разных направлениях. Художник одинаково успешно работает во многих жанрах – от классического портрета до сюжетных композиций, выполненных в авторском стиле DreamVision. Он охотно рассказывал, где и когда написал ту или иную картину, что послужило толчком взяться за кисть, какие мысли и чувства он при этом переживал. Теперь поклонники его таланта знают, что пишет он по ночам, любит кошек, образы которых присутствуют в десятках картин, занимается благотворительной деятельностью и стремится воплотить образы успешных людей, передав при помощи холста и красок их богатый внутренний мир. А еще художник рассыпался в комплиментах Казахстану, признаваясь в любви к нашей стране и живущим в ней людям, делился планами сотрудничества на ближайшие годы.
– Я влюблен в вашу страну! – восклицал Никас Сафронов. – Мы единый народ по культуре, по духовности. Цивилизация начинается тогда, когда есть культура. В Шымкенте один из лучших музеев изобразительного искусства Казахстана. И я хочу поздравить горожан с этим храмом искусства, построенным и открытым в нынешнем году. Ну а то, что пчела села даже на срезанные в букет цветы, свидетельствует о благополучной экологии.
Никас Сафронов заявил, что очень хотел бы закрепиться как друг нашей страны и как можно чаще сюда приезжать, чтобы проводить мастер-классы и писать на пленэрах. Первый мастер-класс, который он дал уже на следующий день после приезда в Шымкент, собрал местных маститых и начинающих художников. Они внимали каждому слову маэстро, чтобы для себя открыть его секрет успешности и творческой продуктивности. К слову, Никас Сафронов с интересом ознакомился с экспозицией, созданной на основе картин, хранящихся в фондах Шымкентского музея изобразительного искусства, а их более семисот, и очень высоко отозвался об уровне мастерства казахстанских коллег.
Аким ЮКО Аскар Мырзахметов рассказал гостю, что Южный Казахстан славится художниками, имена многих из них известны во всем мире. В регионе более 80 членов Союза художников, полотна которых активно экспонируются на зарубежных показах, закупаются музеями и для частных коллекций и собраний.
– Я ощутил родство души, знакомясь с картинами, – отметил А. Мырзахметов. – Выставка, надеюсь, положит начало долгосрочному взаимному сотрудничеству и послужит толчком для укрепления культурных связей между нашими странами.
Аким области вручил Никасу Сафронову благодарственное письмо и гобелен ручной работы. Художник обещал, что он станет настоящим украшением одной из комнат его большого дома. А еще объявил о решении уже весной следующего года открыть художественную галерею в Астане, а в Шымкенте организовать международный кинофестиваль. И даже слегка приоткрыл завесу будущего большого действа, сообщив, что пригласит для участия в нем Софи Лорен, с которой художника связывает давняя крепкая дружба.
Не исключено, что в рамках фестиваля состоится выставка портретов итальянской актрисы и певицы. Их коллекция насчитывает более двухсот полотен, в том числе написанных такими великими мастерами кисти, как Дали и Пикассо. Сам Никас Сафронов также неоднократно вдохновлялся творчеством Софи Лорен, подарив ей полтора десятка портретов.

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