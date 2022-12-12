"Никого менять не буду" – Женис Касымбек о кадрах в акимате Астаны

Он заверил, что кадровых перестановок в городском акимате ожидать не следует.

Фото: Kazpravda.kz

Женис Касымбек ответил на вопросы журналистов, рад ли он своему назначению и следует ли ожидать кадровых перестановок в акимате Астаны с его приходом на должность акима, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Что значит рад? Если назначили, я буду работать. Это высокое доверие главы государства. Приложу все усилия, знания, опыт, чтобы оправдать его доверие. Плюс есть определенные ожидания у жителей и гостей столицы. Вопросов много, правительство поддерживает, президент на особом контроле держит ситуацию в столице. Поэтому я надеюсь, что многие вопросы будут решены», - ответил Женис Касымбек.

При этом он заверил, что кадровых перестановок в городском акимате ожидать не следует.

«Нет, никого не привезу. Никого менять не буду», - резюмировал новый аким Астаны.