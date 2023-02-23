Никого не оставить в стороне

В начале текущего года утверждены региональные карты занятости, согласно которым в Казахстане планируется трудо­устроить около 950 тыс. человек.

– По состоянию на 20 февраля рабочие места получили уже более 117 тысяч граждан. Благодаря национальным проектам на работу приняты свыше 73 тысяч. В рамках реализации инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч населения» работа предоставлена 15,8 тысячи человек, а на вакансии от работодателей трудоустроены 28,1 тысячи, – констатировал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев.

«Соискателям» необязательно приходить в Центр занятости, услуги по трудоустройству можно получить дистанционно – через портал Электронной биржи труда Enbek.kz.

Для повышения информированности населения об этих возможностях недавно была апробирована SMS-рассылка. Из 12 тыс. человек, получивших сообщения, почти 5 тыс. посетили сайт Enbek.kz, несколько сотен позвонили в call-центр. Таким образом, как сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения, был трудоустроен 101 человек: 25 – на постоянные рабочие места, 76 – на временные, а 39 начали обучение основам предпринимательства.

К слову, на создание и развитие бизнес-идей выдаются гранты и микрокредиты под 2,5%. В рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы начался прием заявок по первому потоку, планируется выдать около 2,6 тыс. грантов.

– В целом в 2023 году гранты получат 9 тысяч человек. На это предусмотрено 12,4 миллиарда тенге, – отметил Олжас Ордабаев.

Сумма гранта составит до 400 МРП, а рассчитывать на него могут представители социально уязвимых категорий населения. Подать заявку на участие можно в онлайн-режиме посредством портала business.enbek.kz.

Кроме того, для поддержки предпринимательских инициатив молодежи в этом году запущено льготное кредитование под 2,5%. На это выделено 29 млрд тенге, что позволит охватить 5,8 тыс. человек. Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация» на основании решения конкурс­ной комиссии. Максимальная сумма займа – 5 млн тенге. Срок кредитования может составлять до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до семи лет.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения, для отдельных категорий граждан предусмотрены специальные проекты. В частности, для расширения возможности трудоустройства лиц предпенсионного возраста внесены изменения в проект «Серебряный возраст»: снижен возраст участников до 50 лет и увеличен срок субсидирования их заработной платы до трех лет.

Пересмотрен механизм организации специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью. Работодателям для организации рабочего места компенсируются затраты в размере до 300 МРП. Также государством субсидируется заработная плата трудоустроенных лиц в течение трех лет.

Для молодежи, не имеющей опыта, будет продолжена реализация проектов «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Работа проводится и в отдаленных населенных пунк­тах посредством мобильных учебных центров и центров занятости.

– Специально оборудованные передвижные учебные центры обеспечивают доступность к краткосрочным курсам, возможность прохождения практики. На сегодняшний день они доступны в шести регионах страны: области Абай, а также в Акмолинском, Актюбинском, Восточно-Казахстанском, Костанайском и Мангистауском регионах, – сообщил Олжас Ордабаев.

Мобильные центры занятости организованы для повышения информированности населения, а также последующего трудо­устройства. До конца года планируется провести 2,9 тыс. выездов специалистов во все регионы.