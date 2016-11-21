Николя Саркози выбывает из президентской гонки во Франции

В мире
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Бывший президент Франции Николя Саркози выбыл из президентской гонки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальной информации оргкомитета праймериз, после обработки сведений с более чем половины избирательных участков Саркози заручился поддержкой лишь 22,9% проголосовавших и занял третье место. Его опережают бывшие премьер-министры Франсуа Фийон – на данный момент у него 43,6% голосов, и Ален Жюппе с 26,7%. Остальные участники выборов набирают не более 3% каждый.

После объявления предварительных итогов первого тура голосования Саркози поблагодарил своих сторонников и подчеркнул важность единства "Республиканцев".

"Я не смог убедить большинство и принимаю волю избирателей выбрать других", – сказал экс-президент.

Бывший глава государства заявил, что намерен поддержать в следующее воскресенье Фийона. Как отмечает агентство, это дополнительно укрепляет шансы победителя первого тура стать кандидатом в президенты.

В новом туре, в следующее воскресенье, 27 ноября, борьбу поведут теперь только два соперника. Франсуа Фийону будет противостоять Ален Жюппе.

20 ноября во Франции прошел первых тур общенациональных праймериз правоцентристов. Впервые принять участие в голосовании смогли все граждане страны, вне зависимости от партийных пристрастий, а также несовершеннолетние французы, которые достигнут дающих право голоса 18 лет к проведению выборов президента весной 2017 года, отмечается в сообщении.

Президентские выборы во Франции пройдут будущей весной. Правящая социалистическая партия проведет свои праймериз в январе 2017 года. Список ее претендентов на участие в партийных выборах должен определиться до 15 декабря.

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