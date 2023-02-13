Никос Христодулидис избран новым президентом Кипра

49-летний Христодулидис будет занимать высший государственный пост в течение предстоящих пяти лет и станет восьмым президентом Кипра.

Фото: AP / Petros Karadjias

На выборах президента Кипра победу во втором туре одержал бывший глава МИД страны, консерватор Никос Христодулидис, он получил 51,9% голосов избирателей. Явка составила 72,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Соперник Христодулидиса - бывший постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, которого поддерживают левые силы, признал свое поражение.

Кандидат от правящей партии "Демократический сбор" потерпел поражение в первом туре выборов.

Накануне решающего голосования Христодулидис и Маврояннис призвали граждан к единству в вопросе решения проблем острова.

49-летний Христодулидис будет занимать высший государственный пост в течение предстоящих пяти лет и станет восьмым президентом Кипра.

Христодулидис выдвинулся в президенты страны как независимый кандидат, заручившись поддержкой центристских и проэллинских сил в лице Демократической партии (ДИКО), Движения за социал-демократию (ЭДЭК), партии "Демократический фронт" (ДИПА) и движения "Солидарность".