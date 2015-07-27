Никто не хотел уступать 663 Дмитрий НОРКИН

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Первыми прошли состязания по вольной борьбе. Схватки были довольно зрелищными и напряженными. Триум­фатором турнира на призы Главы государства в этом виде стала первая сборная Казахстана, на втором месте разместились атлеты из Монголии, замкнули призовую тройку наши соотечественники, представленные вторым составом.

Соревнования среди «вольников» прошли по круговой системе, так что победитель определялся путем большего количества побед в командном первенстве. В последней матчевой встрече на ковре сошлись два состава сборной Казахстана, где в упорной борьбе условный первый состав вышел победителем противостояния – 5:3.

В весе до 57 кг Расул Калиев уступил Артасу Сана – 4:8; в весе до 61 кг Даулет Ниязбеков был сильнее Елдоса Абикенова – 6:2; в весе до 65 кг Меиржан Аширов проиграл Саятбеку Окасову – 1:2; в весе до 70 кг Нурлан Бекжанов выиграл у Азамата Омиржанова – 10:2; в весе до 74 кг Жигер Закиров в упорной схватке одолел Акжурека Танатарова – 4:2; в весе до 86 кг Адилет Давлунбаев не дал ни единого шанса Аслану Кахидзе – 9:0; в весе до 97 кг Алихан Джумаев уступил Мамеду Ибрагимову – 1:2, и в весе до 125 кг Даулет Шабанбай оказался сильнее Ермухамбета Инкар – 14:9.

Победой наших спортсменок завершился и розыгрыш «Кубка Президента» по женской борьбе. Второе место у гостей из Индии. Третья ступень пьедестала осталась за представительницами Монголии. По словам главного тренера Кайрата Сагадиева, все девушки старались себя проявить. Тем более что это промежуточный турнир перед лицензионным чемпионатом мира, который пройдет в США в сентябре. Окончательный состав нашей сборной, которая отправится в Лас-Вегас, выглядит следующим образом: в весе до 48 кг нашу страну будет представлять Татьяна Аманжол, до 53 кг – Жулдыз Эшимова, до 55 кг – Айжан Исмагулова, до 58 кг – Айым Абдильдина, до 60 кг – Мадина Бакбергенова, до 63 кг – Екатерина Ларионова, до 69 кг – Эльмира Сыздыкова и 75 кг – Гузель Манюрова.

В последний день турнира на коврах СК «Даулет» за главный приз соревнований соперничали борцы греко-римского стиля из семи стран (сборная РК выступала двумя составами) – России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана, Беларуси и Индии. В решающем противостоянии победу над сборной Казахстана одержала команда России со счетом 5:3.

На групповой стадии команда «Казахстан-1» поочередно взяла верх над дружинами Кыргызстана, Индии и Узбекистана, тем самым став победителем своей подгруппы. Вторая сборная РК в итоговом протоколе расположилась на пятой строчке. В главном же матче, против одной из сильнейших дружин планеты, победы добыли Дархан Баяхметов (71 кг), Досжан Картиков (75 кг) и Асхат Дильмухамедов (80 кг). А уступили россиянам Алмат Кебиспаев (59 кг), Айбек Енсеханов (66 кг), Нурсултан Турсынов (85 кг), Ерулан Искаков (98 кг), Абдумалик Сартбаев (130 кг). Тем не менее этот результат можно считать очень достойным.