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Никто не может точно предсказать – Токаев о нестабильной обстановке в мире
Глава государства принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.

"Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе", – сказал Президент.



Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны.

Кроме того, Глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.



"Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать Вас на этом саммите", – сказал Председатель Великого Национального собрания Турции.

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