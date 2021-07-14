Никто не останется в стороне

Под председательством первого заместителя Премьер-минист­ра Алихана Смаилова состоялось заседание специальной комиссии по решению организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Национальной переписи населения Казахстана в 2021 году.

Первый вице-премьер поручил уделить особое внимание вопросам полной комплектации и вакцинации переписного персонала. Соответствующим государственным органам и акиматам дано задание усилить работу по привлечению волонтерских организаций, студентов и безработного населения в качест­ве интервьюеров, обеспечить на время проведения переписи безопасность персонала, пресекать мошеннические действия со стороны недобросовестных лиц.

Алихан Смаилов поручил также главам регионов усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, используя в качестве инструмен­та оповещения общедомовые групповые чаты в мессенджерах, благодаря которым есть возможность донести более подробную информацию о переписи. Также поставлена задача соблюдать мораторий на переименование составных частей населенных пунктов до конца проведения кампании.

Кроме того, речь шла об обеспечении доступа к информационным ресурсам по переписи в рамках ЕТС ГО (единой транс­портной среды госорганов) по проделанной работе в рамках интеграции сайта sanaq.gov.kz с веб-порталом egov.kz по обеспечению доступа к качественному Интернету в отдаленных районах и аулах.

В завершение Алихан Смаилов подчеркнул важность сохранения конфиденциальной информации физических лиц и напомнил, что личные данные защищены Законом РК «О государственной статистике».

Напомним, проведение Нацио­нальной переписи населения 2021 года планируется с 1 сентября по 15 октября в онлайн-­формате на специализированном сайте sanaq.gov.kz. Традиционный обход будет проведен с 1 октября по 30 октября с соблюдением необходимых санитарных норм среди граждан, не прошедших перепись в онлайн-режиме.