Никто не ожидал

Казахстанская велокоманда Astana Qazaqstan Team сделала заявление по поводу задержания ее лидера – колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса. Как ранее сообщили испанские СМИ, в аэропорту Мадрида спортсмена ожидали агенты Центрального оперативного отдела (UCO) – штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Якобы Лопес каким-то образом фигурирует в деле о допинге, где главной фигурой является испанский врач и физиолог Маркос Майнар. Операция проходит под кодовым названием Ilex.

Лопес прибыл в Испанию для учас­тия в гонке Villafranca-Classic Test of Ordizia. Этот старт должен был стать для него первым после травмы на «Джиро д’Италия-2022». При этом он не отказывался от сотрудничества со следствием, которое на данный момент хочет выяснить связи Лопеса с доктором Майнаром. Колумбиец вызван как свидетель по делу о распространении медикаментов, которые не авторизованы для использования в Испании.

«Новость, которую вчера распространили в средствах массовой информации, застала нас врасплох, и на данный момент мы не обладаем какими-либо деталями. В связи с этим команда приняла решение отстранить Мигеля Анхеля Лопеса от любой активности в рамках команды до выяснения всех обстоятельств дела», – говорится в заявлении Astana Qazaqstan Team.