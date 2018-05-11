​Никто не забыт

Юрий Ли

Колонна из многих сотен горожан с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны прошла маршем по центральным улицам к мемориальному комплексу «Тагзым», где состоялся тор­жественный митинг «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат».

– Сегодня – день памяти всех, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие родной земли и самоотверженным трудом в тылу добыл для нас победу. Только в Кызылординской области свыше 70 тысяч человек ушли на фронт, около половины из них погибли в боях, а в наши дни здравствуют лишь 37 ветеранов. Наш долг – вечно помнить о подвиге тех, кто отдал свою жизнь за правое дело, – подчеркнул, поздравляя собравшихся с праздником Победы, аким области Крымбек Кушербаев.

Участники митинга минутой молчания почтили память погибших на фронте воинов и ветеранов, не доживших до 73-й годовщины Победы, возложили венки и цветы к Вечному огню. Продолжилось торжество праздничной концертной прог­раммой с песнями военных лет. Была развернута полевая кухня, где предлагалось отведать солдатской каши. В честь праздника были организованы спортивные состязания, концерты и другие культурно-массовые мероприятия.

А накануне в рамках празднования Дня защитника Отечества и 73-й годовщины Великой Победы в Кызылорде состоялся­ парад «Марш Маншук», приуроченный к 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Маметовой. В шествии участвовало около 500 девушек – военнослужащих, полицейских и студенток местных колледжей. А завершилась военно-патриотическая акция принятием присяги молодых сотрудников полиции и пополнением рядов «Жас Отана».

