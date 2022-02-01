Никто не задумывался о том, что нужно сельчанам – Токаев

В Казахстане никто не задумывался о том, что нужно сельчанам. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние 5 лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению", - сказал Глава государства.
Президент отметил, что в прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота.
"В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался о том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты", - дополнил Токаев.