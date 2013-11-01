«Нищий» старт детского хоккея

Спорт
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Группа родителей из 32 человек обратилась за содействием к акиму области – председателю областного филиала «Нур Отана» Косману Айтмухаметову. Копию обращения авторы направили в корпункт «Казахстанской правды». «Являясь формально воспитанниками дворца спорта «Бурабай», наши дети до сих пор находятся на полном содержании родителей, занимаясь любимым видом спорта. Мы и зарплату тренеру выплачиваем из своего кармана, и снимаем ему квартиру», – отмечается в письме.

Продолжение – в таком же духе: юные хоккеисты защищают на различных турнирах честь города, области, выступают успешно, а финансирование всех мероприятий идет из родительского кошелька. Они покупают форму, нанимают автобусы, платят за проживание и питание ребят, хотя при наборе групп была обещана полная поддержка.

…Большой и детский хоккей с шайбой начал активно развиваться в Кокшетау с вводом в строй ледового дворца спорта «Бурабай». В Высшей лиге чемпионата РК стал выступать местный ХК «Арлан». За взрослыми потянулась ребятня, сформировались четыре возрастные группы.

– Нас приняли радушно, – рассказывает один из родителей – Олег Лубенцов. – Представители областной федерации хоккея заявили, что дети станут подрастающим резервом для «Арлана» и отказа им ни в чем не будет, но предупредили: форму купите на свои деньги, потом их вернем.

Одна экипировка, между прочим, стоит от 90 до 150 тыс. тенге. Родители, как и советовали, форму купили – что для любимого чада не сделаешь. Потом им объявили: надо доплачивать тренеру. Собрались на выездной матч, новое объявление – соберите деньги на проезд, проживание и питание.

Запустив, так сказать, пробный шар под названием «самофинансирование», организаторы регио­нального детского хоккея, чтобы не утруждать себя дополнительными хлопотами, решили все оставить без изменения, забыв о своих обещаниях. В роли стрелочника почему-то оказалось руководство ДС «Бурабай». «Ваш дворец, вы хозяева, вам и содержать детский хоккей» – примерно такая обозначилась позиция. Сегодня она удобна для всех, кроме собственников льда.

Кстати, по ложному следу пошли и родители, обвинив в бедах прежде всего директора ДС Ерлана Ботембаева, после чего последовали многочисленные вопросы о финансовых источниках и о том, кто за ними должен стоять: местная федерация хоккея, управление физической культуры и спорта вместе с управлением образования, а может быть, спонсоры?

Из уст одного из авторов обращения прозвучало и такое мнение: деньги, мол, выделяются, но не доходят до адресата. Были названы школа-гимназия № 5 и специализированная ДЮСШ, куда якобы на развитие детского хоккея средства направляются, а хоккея как такового нет.

Пытаемся разобраться в ситуа­ции. ДС «Бурабай», образно говоря, не успев родиться, тяжело заболел безденежьем. Предприятие спешно перевели на самоокупаемость, придав ему статус госучреждения на праве хозяйственного ведения. Однако финансовые трудности продолжают преследовать его по сей день. Убытки превысили 32 млн. тенге. Годового бюджета размером 89 млн. тенге на все не хватает. Много денег забирают электроэнергия (7–8 млн. тенге ежемесячно) и зарплата сотрудников, все-таки в штате состоит около 130 человек.

Руководство дворца спонсировать детский хоккей не отказывается при наличии прибыли, но это, скорей всего, несбыточная мечта. Ледовая арена давно нуждается в новой крыше, старая протекает, а в кассе пусто, вот и весь сказ. Так что, извините, в спонсоры ДС «Бурабай» не годится, сам страдает, хотя является престижным объектом столичной области.

Сегодня родители платят за аренду льда 6–7 тыс. тенге в месяц. Лед очень дорогой, таких расценок нет. Учитывая, что занимаются дети, арендную плату мы занизили в 2–3 раза, утверждает Е. Ботембаев. По его же словам, устав ХК «Арлан» предусматривает содержание детского резерва, тем более клубный бюджет позволяет.

Хоккей с шайбой – дорогой вид спорта, детский хоккей – не исключение. Однако на чисто родительских деньгах далеко не уедешь. Ежемесячно вкруговую им приходится собирать на спортивные увлечения детей до 35–45 тыс. тенге. Многим такая сумма оказывается не по карману, оттого талантливые воспитанники из спорта уходят.

В то же время ХК «Арлан» приглашает в свои ряды легионеров, их в клубе свыше 70%. Растить достойную смену ему, видите ли, не выгодно, местные мальчишки дорого обходятся. Не лишний раз будет напомнить: приезжие играют за деньги, у местных еще присутствует чувство патриотизма, а это, согласитесь, прямой путь к будущим победам.

Кто станет оплачивать детский хоккей при дворце спорта «Бурабай», вопрос пока остается открытым. 5 лет назад «Казахстанская правда» выступала на похожую тему, но проблема тогда касалась ХК «Арлан». Клуб начинал свое существование на голом энтузиазме. После выступ­ления газеты, свидетельствуют преданные болельщики, его бюджет возрос в разы. На местный хоккей обратила внимание власть. И как результат, сегодня команда – одна из лучших в Высшей лиге страны.

Детский хоккей Кокшетау идет по стопам «старшего брата», но «нищий» старт затянулся. Пора, наверное, и на него обратить внимание.

Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

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