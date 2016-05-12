Японские автопроизводители Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. ведут переговоры об объединении. По их итогам Nissan может приобрести треть акций Mitsubishi, став ее единственным крупным акционером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
По данным телеканала NHK, Mitsubishi Motors перейдет под контроль Nissan Motors, продав ей 34% своих акций за 200 млрд иен (более $1,8 млрд).
Как ожидается, соответствующее решение утвердит и совет директоров Nissan Motor. Советы директоров двух компаний проведут заседание в четверг, 12 мая, где обсудят этот вопрос.
"Nissan уже является партнером Mitsubishi в сфере разработки и производства автомобилей", – отмечает BBC News.