Свежий выпуск
​Нить дружбы
Анна Владимирова

Приветствуя польскую делегацию, Тулеубек Мукашев подчеркнул, что наши страны традиционно связывают теп­лые и дружеские отношения. За четверть века с момента установления дипломатических отношений налажен регулярный политический диалог на всех уровнях. Успешным и плодо­творным стал государственный визит Президента Нурсултана Назарбаева в Польшу в 2016 году. Значительный вклад в укрепление двусторонних связей внес визит в Казахстан Президента Польши Анджея Дуды, который принял участие в Национальном дне Польши на Международной выставке «ЭКСПО-2017».

Сенатор проинформировал гостей о роли верхней палаты Парламента в политической жизни Казахстана, а также о проводимой депутатами работе по законодательной поддержке политических, экономических и социальных реформ.

Тулеубек Мукашев дал высокую оценку уровню казахстанско-польского межпарламентского диалога. В 2016 году по приглашению председателя Сената Касым-Жомарта Токаева состоялся официальный визит председателя Сената Польши Станислава Карчевского в Казахстан. В июне 2017 года Астану посетила вице-спикер польского Сената Мария Коц.

Говоря о гуманитарных контактах, Тулеубек Мукашев отметил особую роль граждан Казахстана польского происхождения, которые, по словам сенатора, являются «живой нитью, духовно связывающей и укрепляющей дружбу между нашими народами».

В свою очередь Вальдемар Краска и Артур Важоха поблагодарили народ Казахстана за теплый прием, оказанный их соотечественникам в сложные периоды истории. Польские парламентарии высказали уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства наших государств в политичес­кой, экономической и гуманитарной сферах.

Во встрече принял участие член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Нуржан Нурсипатов.­

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