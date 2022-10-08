"Нива" заехала под прицеп КамАЗа в Павлодарской области: 3 человека погибли

Трое пассажиров погибли, двое водителей травмированы в результате ДТП в Павлодарской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

7 октября в 22:00 часов на 55 км автодороги Ленинский – Курчатов, возле села Сырлыкала Аксуского региона, 40-летний водитель автомашины «Нива» столкнулся с прицепом автомобиля КамАЗ-5320, который стоял на обочине проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП пассажиры «Нивы» 1982, 2016 и 2010 годов рождения от полученным травм скончались на месте происшествия. Водители «Нивы» и КамАЗа с различными травмами госпитализированы в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.