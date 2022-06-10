Нивелировать вызовы

В столице в ЕНУ им. Л. Гумилева состоялась конференция «Казахстан и Россия: Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС».

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

В ходе конференции было отмечено, что сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается поступательно, укрепляясь как в двустороннем формате, так и в рамках многостороннего партнерства. Как подчеркнул Бахыт Султанов, по итогам 2021 года товарооборот между РК и РФ вырос на 29% и составил 24,2 млрд долларов.

– Несмотря на сложности постковидного периода, мы смогли достичь высокой динамики взаимодействия между нашими странами как в облас­ти взаимной торговли, так и в сфере индустриально-инвес­тиционного сотрудничества, – сказал глава МТИ РК.

На сегодня российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему средств (16,5 млрд долларов), вложенных в экономику Казахстана.

В целом в партнерстве с российскими компаниями в Казах­стане осуществлено 13 знаковых совместных проектов в различных секторах, в том числе в машиностроении и автомобильной промышленности. В ряде ключевых отрас­лей реализуются или находятся на стадии проработки еще 20 крупных проектов с совокупным объемом инвестиций более 4 млрд долларов.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. При этом было отмечено, что фундаментом отношений наших стран выступают производственная кооперация и укрепление бизнес-связей.

Как было подчеркнуто, реалии и условия текущего времени обуславливают необходимость перестройки торговых и логистических маршрутов, открывают новые возможности для развития международного транзита и промышленной кооперации в рамках Евразийской интеграции.

Обсуждены и проблемы. В числе современных вызовов, с которыми приходится сталкиваться странам ЕАЭС, всевозможные торгово-логистические барьеры в сфере международной торговли, санкции, которые оказывают негативное влияние на развитие экономик государств евразийского парт­нерства. Сильные шоки испытывают финансовые рынки, растет инфляция, которая наслаивается на проблему конъюнктурной нестабильности товарных рынков.

Как отметил в своем выступ­лении заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, сегодня ведется целенаправленная работа над тем, чтобы перевести всю систему взаиморасчетов во внешней торговле на национальную валюту. При этом растет доля торговли в нацвалютах в рамках ЕАЭС.

На сегодня доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС достигает 70%, в том числе во взаиморасчетах с казахстанскими компаниями – до 80%.

– Это позволяет нивелировать вызовы, – подчеркнул зам­пред Правительства РФ.