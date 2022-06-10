Свежий выпуск Нивелировать вызовы 10 июня 2022 г. 1:49 Досжан Нургалиев В столице в ЕНУ им. Л. Гумилева состоялась конференция «Казахстан и Россия: Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС». В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук. В ходе конференции было отмечено, что сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается поступательно, укрепляясь как в двустороннем формате, так и в рамках многостороннего партнерства. Как подчеркнул Бахыт Султанов, по итогам 2021 года товарооборот между РК и РФ вырос на 29% и составил 24,2 млрд долларов. – Несмотря на сложности постковидного периода, мы смогли достичь высокой динамики взаимодействия между нашими странами как в области взаимной торговли, так и в сфере индустриально-инвестиционного сотрудничества, – сказал глава МТИ РК. На сегодня российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему средств (16,5 млрд долларов), вложенных в экономику Казахстана. В целом в партнерстве с российскими компаниями в Казахстане осуществлено 13 знаковых совместных проектов в различных секторах, в том числе в машиностроении и автомобильной промышленности. В ряде ключевых отраслей реализуются или находятся на стадии проработки еще 20 крупных проектов с совокупным объемом инвестиций более 4 млрд долларов. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. При этом было отмечено, что фундаментом отношений наших стран выступают производственная кооперация и укрепление бизнес-связей. Как было подчеркнуто, реалии и условия текущего времени обуславливают необходимость перестройки торговых и логистических маршрутов, открывают новые возможности для развития международного транзита и промышленной кооперации в рамках Евразийской интеграции. Обсуждены и проблемы. В числе современных вызовов, с которыми приходится сталкиваться странам ЕАЭС, всевозможные торгово-логистические барьеры в сфере международной торговли, санкции, которые оказывают негативное влияние на развитие экономик государств евразийского партнерства. Сильные шоки испытывают финансовые рынки, растет инфляция, которая наслаивается на проблему конъюнктурной нестабильности товарных рынков. Как отметил в своем выступлении заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, сегодня ведется целенаправленная работа над тем, чтобы перевести всю систему взаиморасчетов во внешней торговле на национальную валюту. При этом растет доля торговли в нацвалютах в рамках ЕАЭС. На сегодня доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС достигает 70%, в том числе во взаиморасчетах с казахстанскими компаниями – до 80%. – Это позволяет нивелировать вызовы, – подчеркнул зампред Правительства РФ.