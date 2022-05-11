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Мажилис , Общество
"Ниже, чем в клубе самых богатых стран" – парадокс в Программе повышения доходов нашел депутат Конуров
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров обращает внимание Правительства на отсутствие в Программе повышения доходов населения механизма перенастройки экономики в пользу высокопроизводительных секторов с высокой оплатой труда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«По представлению Народной партии Казахстана и по ожиданиям наших избирателей документ должен стать центром тяжести всей дальнейшей экономической политики. Ведь без роста реального благосостояния граждан программа теряет всякий смысл. Правительственная программа очень объемная, включает практически все сферы, какие только можно представить: меры по созданию рабочих мест, поддержки молодежи, вопросы проблемных заемщиков, импортозамещения и жилищно-коммунальному хозяйству. Во всем этом массиве мероприятий и задач растворилось главное. А главным мы считаем ответ на вопрос, как Казахстану преодолеть огромное отставание в уровне производительности, которое и является ключевой проблемой хронически низких доходов. В программе не содержится попытки понять эту проблему и выработать системные меры решения», – сказал Айкын Конуров.

По его мнению, был разработан фактически отсылочной документ, который собран из разных программных документов в сфере поддержки бизнеса, обеспечения занятости, развития различных отраслей и регионов.

«Во-первых, нет реального анализа доходов населения по секторам и отраслям, причин низких зарплат, предпринимательских доходов, реальной картины распределения прибыли между наемными работниками и владельцами. Парадокс! В Программе уровень бедности в Казахстане определен 10,6%. Это меньше, чем в среднем по странам ОЭСР. Иными словами, доля бедного населения у нас ниже, чем в клубе самых богатых стран. Так, уровень бедности в Казахстане, если верить программе, на 6,8% ниже, чем в США, и на 4,2% ниже канадского. Если верить этим данным, то непонятно, зачем нам вообще нужна программа повышения доходов. Но чтобы понять реальную ситуацию, достаточно сравнить данные по минимальной, медианной и средней заработной плате, а также доходам на душу населения в Казахстане и странах ОЭСР, и всё станет понятно без комментариев», – отметил мажилисмен.

Также, констатировал он, отсутствуют четкие цели, понятные обществу.

«Доля оплаты труда в ВВП – эта не та цель, которая нужна гражданам. Это не более, чем абстрактный макроэкономический показатель. На наш взгляд, нужно определить, какой уровень доходов мы считаем приемлемым для казахстанцев, к какому уровню мы хотим стремиться, определить критерии казахстанского среднего класса. Ничего этого в программе нет, то есть самому населению из нее невозможно понять, как повысятся его доходы», – сказал Айкын Конуров.

Кроме того, отсутствует привязка к темпам инфляции, что в условиях казахстанских экономических реалий является обязательным условием.

«Без учета роста цен определение индикаторов повышения зарплаты становится просто бессмысленным. Средняя зарплата, по официальным данным, в настоящее время превысила 285 тысяч тенге. Но на эту сумму невозможно приобрести тот объем товаров и услуг, который был доступен еще год назад. Например, в программе предусмотрено увеличение средней зарплаты среднего медицинского персонала до 250 тысяч тенге к 2023 году. Но вопрос в том, повыситься ли покупательная способность, и какова будет ее динамика в дальнейшем», – сказал Айкын Конуров.

И, в-четвертых, отметил депутат, в программе нет главного – механизма перенастройки экономики в пользу высокопроизводительных секторов с высокой оплатой труда. Вместо этого есть большой блок по созданию новых рабочих мест и других мероприятий, фактически дублирующих различные отраслевые программы. При этом они не решают задачу повышения производительности труда, особенно в самых отстающих отраслях, а также задачу справедливого распределения прибыли.

«В итоге мы придем к тому, что к 2025 году мероприятия программы будут выполнены, госорганы об этом успешно отчитаются, а реально располагаемые доходы населения при этом вырастут незначительно. В целом принятый Правительством документ, безусловно, необходим, он содержит ряд конкретных действий по повышению выплат, чтобы хотя бы не допустить снижения реальных доходов. Но в то же время его нельзя признать системным механизмом, способным принципиально изменить ситуацию в сфере доходов населения», – сказал Айкын Конуров.

В этой связи фракция «Народная партия Казахстана» считает необходимым приступить к разработке стратегии действий по увеличению уровня благосостояния населения и снижения неравенства в распределении доходов.

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