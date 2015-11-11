Нижегородские ученые разработали быстро останавливающий кровь гель

Технологии
Марат Манаспаев
Нижегородские ученые разработали гель, который способен остановить кровотечение в течение минуты, передает Kazpravda.kz.

Сейчас проводятся доклинические испытания, сообщил ТАСС директор инновационной компании-разработчика "Тектум" Михаил Горшенин.

"Связываясь с клетками крови, гель быстро формирует сгусток, а дополнительные компоненты значительно ускоряют процесс. На лабораторных животных, например, это удается сделать менее чем за 30 секунд", – пояснил руководитель проекта.

Большинство аналогичных средств останавливают кровь за 5–7 минут. Кроме того, в отличие от аналогов новый гель не нужно удалять из раны, он рассасывается в течение некоторого времени.

В ходе испытаний ученые намерены выяснить, возможно ли будет использовать средство не только при внешнем кровотечении, но и для операций на внутренних органах. "Средство не требует удаления, его можно оставлять внутри, оно будет рассасываться в течение какого-то времени и при этом не образует спаек, уплотнений, которые, в свою очередь,  способствуют образованию кист", – отметил Горшенин.

Гель сделан из полимерного материала на основе хитозана (природный полимер, который добывают из панцирей ракообразных). Он является аналогом одного из слоев мембраны клеток крови, за счет чего удается достичь быстрого взаимодействия крови и препарата.

Ученые уже получили положительные отзывы врачей, так как используемые сейчас кровоостанавливающие средства в основном импортные и дорогостоящие. Также изобретение оценили эксперты "Сколково" – проект в числе победителей всероссийского конкурса инновационных стартапов стал резидентом "Сколково".

"В течение года мы планируем получить регистрационное удостоверение, разрешающее производить и продавать средство", – сказал Горшенин, добавив, что производственная линия уже спроектирована. Производство планируется запустить в Нижнем Новгороде.

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