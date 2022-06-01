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Президент
Низкая и нестабильная зарплата резко снизила кадровый потенциал в сфере науки – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По мнению Главы государства, для увеличения потенциала и достижения прогресса надо ставить перед собой высокие цели, стремиться к новаторству и повышать эффективность работы. В XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями.

"Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. Мы определяем приоритеты отечественной науки в соответствии с международными требованиями и национальными интересами. Полагаю, что сегодняшняя встреча позволит открыто обсудить проблемы в этой сфере", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на ключевых направлениях решения насущных проблем отрасли. Он напомнил, что на прошлой неделе была принята Концепция развития науки до 2026 года. В то же время количество ученых за 30 лет выросло незначительно и составляет 22 тысячи человек.

"Низкая и нестабильная заработная плата привела к резкому снижению кадрового потенциала. Институты, занимавшиеся фундаментальными исследованиями, находились в тяжелейшем состоянии. Мы ставим задачи по увеличению числа отечественных ученых, укреплению научной экосистемы. Основное внимание будет уделено повышению коммерческой эффективности научных инноваций и совершенствованию системы управления данной сферой", – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что многие проблемы, которые ученые поднимали в течение многих лет, были решены благодаря внесению изменений в Закон "О науке". В частности, был введен новый вид финансирования научных институтов, осуществляющих фундаментальные исследования. Этот шаг позволил обеспечить бесперебойную деятельность целого ряда научных институтов. В базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых. Благодаря принятым мерам средняя заработная плата научных сотрудников повысилась на 70 %. Увеличены сроки финансирования исследований с трех до пяти лет. В целом, за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70 %.

"В  целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок. Реализуются востребованные проекты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что проблемных вопросов в отечественной науке все еще достаточно, и для их поэтапного решения необходимо сосредоточиться на таких приоритетах, как изменение статуса Академии; укрепление университетской науки; совершенствование системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития.

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