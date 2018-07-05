​Низкая зарплата – большие возможности

И это дает результаты. По словам руководителя департамен­та Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыса Кабдулы, с начала текущего года Антикоррупционной службой по городу выявлено 94 коррупционных преступления в различных сферах, установлено и возмещено в бюджет государства порядка 4 млрд тенге. К ответственности привлекаются 44 должностных лица, 26 из которых – руководители различных уровней, в том числе республиканского масштаба. Причем больше половины всех выявленных коррупционных преступлений составляют факты взяточничества в местных исполнительных органах, сфере ОВД и МСХ.

Такие преступления имеют мес­то и в системе государственных доходов: за последние 3 года Антикоррупционной службой здесь выявлено 15 преступлений. Так, 30 мая текущего года приговором суда главный специалист управления государственных доходов по Сарыаркинскому райо­ну города Астаны С. Кайырбек был признан виновным в получении взятки за невыставление уведомления, а также общее покро­вительство с назначением наказания в виде штрафа в размере 1,8 млн тенге и пожизненным лишением права занимать долж­ности на госслужбе.

Ранее за аналогичные факты были осуждены сотрудники этого же управления Д. Мукатов и Р. Нозимов с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 млн тенге каждому. Совершение этими лицами коррупционных преступ­лений стало возможным в том числе ввиду отсутствия ведомственного контроля и ненадлежащей профилактической работы по противодействию коррупции.

В связи с этим Антикоррупционной службой по Астане в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК внесены соответствующие представления о дисциплинарной ответственности руководителей и принятии мер правового характера. Все рекомендации департамента учтены с разработкой соответст­вующей нормативной базы и объявлением строгого выговора руководству управления.

Кроме того, имели место случаи, когда должностные лица Службы экономических расследований (СЭР) департаментов госдоходов, используя служебную информацию, вымогали с граждан денежные средства якобы за решение проблемных вопросов. Например, офицер службы по Астане Д. Ибраев за приостановление регистрации заявления требовал денежное вознаграждение в размере 15 млн тенге, за что и был уволен.

Вместе с тем имеются и примеры добросовестного исполнения служебных обязанностей. Так, главным специалистом УГД по Алматинскому району города Астаны А. Куспановым было сообщено о факте коррупционного правонарушения. Виновную в итоге привлекли к административной ответственности.

Вместе с тем сейчас в приоритете находятся превентивные меры, которые, как показывает практика, дают наибольший мультипликативный эффект. Плюс действует проектный менеджмент. Именно на таких принципах реализуется проект «Астана – адалдық алаңы».

Исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодейст­вию коррупции по Астане и непосредственный руководитель проекта Жазира Жылкышиева рассказала о первых результатах внедренного минувшей зимой проекта. Напомним, он подразумевает борьбу с коррупцией по 7 основным направлениям. Его продвижение лично контролируется акимом столицы Асетом Исекешевым и главой АДГСПК Аликом Шпекбаевым. Положительные результаты будут применены и в других регионах.

По словам руководителя проек­та, основная его задача – полное искоренение фактов бытовой коррупции и оперативное реагирование на настроения рядовых казахстанцев.

Стоит отметить, что проект реа­лизуется при участии и контро­ле депутатов, просто активных граждан, представителей СМИ, и этот круг уполномоченных постоянно расширяется, ведь только слаженное взаимодействие государства и общества поможет сократить проявление коррупции.

Говоря о ходе реализации проек­та, Жазира Жылкышиева остановилась сразу на нескольких моментах. Большое внимание, по ее словам, уделено сфере здравоохранения: в течение месяца участники мониторинговой группы обошли все медуч­реждения столицы. Совместно с управлением общественного здравоохранения разработан и согласован алгоритм качественного оказания медицинских услуг населению и единый брендбук поликлиник столицы. Модернизированы процессы, направленные на создание комфортных условий для граждан путем внедрения цифрового сопровождения пациента, единых стандартов навигационных систем и контро­ля качества оказания медуслуг путем создания Ситуационного центра медицинских учреждений.

Акцент сделан и на улучшение качества оказываемых госуслуг, в первую очередь для социально уязвимых слоев населения. Была автоматизирована значительная часть услуг, а произведенная интеграция баз теперь позволяет гражданам не бегать в один и тот же госорган по нес­колько раз, постепенно донося справки, а за один приход лишь с удостоверением решать сразу несколько вопросов. Но задача наперед стоит более масштабная – автоматизировать госуслуги настолько, чтобы услугополучателям и вовсе не было необходимости выходить из дома.

Идут работы и в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений, где также необходимо автоматизировать все процессы. Планируется открытие центра архитектурных услуг – идея уже получила одобре­ние столичного акимата.

Потихоньку наводят порядок и в миграционных отделах, где коррупционные риски крайне велики. Членами группы уже рассмотрены самые актуальные и проблемные вопросы, в ближайшее время они будут решаться.

Кроме того, руководитель проек­та обратила внимание на вопрос достойной оплаты труда, ведь не секрет, что зачастую низкая зарплата – одна из причин совершения коррупционных правонарушений. Уже составлен список из 80 должностей с максимальными рисками. Например, руководитель даже небольшого департамента с заработной платой около 60 тыс. тенге имеет право накладывать штрафы на юридических лиц в несколько млн тенге, а значит, в его воле «решить» этот вопрос обходными путями.

Во избежание подобных проявлений руководителям ведомств даны методические рекомендации, как отслеживать и выявлять правонарушителей.