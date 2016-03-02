​Низкий поклон Бастобе

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Асет КАЛЫМОВ

К празднованию Дня благодарности многонациональный регион Жетысу подошел с большой основательностью: во всех городах и селах проведены тематические выставки, встречи молодежи с ветеранами войны и тыла, известными спортсменами, врачами, медсестрами, сотрудниками служб, стоящих на страже безопасности граждан. Кроме того, состоялись благотворительные акции, конкурсы школьных сочинений на тему «Алғыс білдіремін», театрализованные представления, концерты и флэшмобы. В общей сложности, по данным областной АНК, организовано свыше 200 мероприя­тий. А самым главным в этом ряду стал торжественный митинг, прошедший у монумента «Қазақ халқына мың алғыс» в Каратальском районе. Здесь, у склона горы Бастобе, собрались около тысячи человек – представители творческой интеллигенции, этнокультурных центров и молодежных организаций Семиречья.

Уже много лет потомки депортированных корейцев почитают это место как знаковое. Именно здесь, близ железнодорожной станции Уштобе, в далеком 1937 году были высажены из «телячьих» вагонов несколько сотен семей их предков, насильственно переселенных в Казахскую ССР с Дальнего Востока. Участники церемонии возложили цветы к монументу, минутой молчания почтили память репрессированных.

Как напомнил ветеран труда, почетный гражданин Каратальского района Михаил Гвак, с той поры прошло уже 79 лет, и за все эти годы корейцы не только не растеряли свою самобытность, но сохранили и во многом обогатили национальные обычаи и традиции. Переселенцы никогда не забудут щедрость и доброту местных жителей, в голодные 1930-е годы деливших с ними кров и пищу. Здесь они нашли вторую Отчизну, стали строить дома, налаживать быт.

– В безжизненной голой степи тогда стояло несколько бараков, в которых жили железнодорожники, – рассказал аксакал. – Часть репрессированных корейцев прию­тили местные селяне-животноводы, а большинство вырыли себе глиняные землянки. Мы всегда будем помнить о тех тяжелых временах, мы выжили, опираясь на поддержку казахов, чье гостеприимство навсегда останется в наших сердцах!

Поздравив с Днем благодарности земляков, заместитель акима Алматинской области Бахтияр Унербаев отметил, что сегодня представители многочисленной корейской диаспоры, впрочем, как и депортированные немцы, чеченцы, курды, добились больших успехов на государственной службе, в бизнесе, на ниве искусства, культуры, спорта, науки. Единство и стабильность в многонациональной стране – главный результат политики Президента ­Нурсултана Назарбаева, благодаря которой у нас царят мир и согласие, взаимное доверие и уважение.

В своих выступлениях член АНК, главный редактор областной газеты «Огни Алатау» Атсалим Идигов и представительница Каратальского этнокультурного центра курдов Гульханум Аслаханоглы подчеркнули, что нынешний праздник объединяет всех граждан республики независимо от их национальности и вероисповедания. День благодарности – это низкий поклон благословенной казахской земле и народу, по-братски принявшему и одарившему заботой и гостеприимством миллионы людей разных этносов. Вместе, плечом к плечу, казахстанцы пережили тяжелые времена, и сегодня общими усилиями строят процветающее государство. В этот день важно помогать друг другу, демонстрировать традиции милосердия и открытой души.

Митинг завершился литературно-художественной композицией «Қазақ халқына тағзым», исполненной учащимися местных школ. Затем в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. 

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