Статьи Низкий поклон мужеству и чести Раушан ШУЛЕМБАЕВА

– Как говорит Глава государства ­Нурсултан Назарбаев, «история знает немало примеров, когда наш слабый в разногласии народ силен и несокрушим в единстве, если же опираться на труды Алихана Бокейхана, то еще деятели «Алаш» заключили, что залог народности и государственности заключается в единстве и согласии граждан», – процитировал Президента аким. По его словам, независимое будущее нашего государства и достойная жизнь, умение жить в единстве и согласии – это дань памяти павшим жертвами лихолетья.



Выступавшие вспоминали о непрос-тых временах, о людях, попавших под каток сталинской политики. Многим предъявляли нелепые обвинения в вымышленных преступлениях, их сажали в тюрьмы, расстреливали. К страшным жертвам привели и непродуманные решения, когда лидер Компартии Казахстана Филипп Голощекин в 1927 году объявил курс на коллективизацию. Были и другие перегибы и ошибки. В результате от голода 1932–1933 годов в Казахстане погибло почти два миллиона человек, многие сотни тысяч казахов вынуждены были покинуть родную землю.



Репрессии, по словам специалистов, в первую очередь ударили по казахской интеллигенции. Выход в свет знаменитой монографии Ермухана Бекмаханова «Казахстан в 20–40-е годы ХІХ века» только усилил критику и привел к жесточайшей ревизии концепции национально-освободительного движения в Казахстане на предмет классовой чистоты и верности большевистской идеологии. В итоге на 25 лет осудили вначале историка Бегежана Сулейменова, затем литератора Есмагамбета Исмаилова. Очередь дошла и до Ермухана Бекмаханова, литераторов Хажыма Джумалиева, Каюма Мухамедханова. Гонениям подвергались Алькей Маргулан, Ахмет Жубанов, Ельток Дильмухамедов и другие. Лишь после смерти Сталина оставшиеся в живых репрессированные смогли вернуться из лагерей...



Сегодня именами этих и многих других людей названы улицы и государственные учреждения. Их труды изучают школьники и студенты, исследуют ученые. В их честь установлены мемориалы и памятники. Как сказал аким Алматы Бауыржан Байбек, низкий поклон памяти всех, павших жертвами лихолетья.



