Низкий поклон ветерану 969 Бейбит ЖУМАБЕКОВ, преподаватель колледжа экономики, бизнеса и права КЭУК

Мы со своими студентами навестили фронтовика и поздравили c наступающим 70-летием Великой Победы. Встреча с ветераном прошла в рамках акции «Ардагерлерді ардақтайық».

За прожитые годы сделано очень много. Пос­ле войны поднимали страну, строили мирную и счастливую жизнь, создавали семьи, растили и ставили на ноги детей.

Масхап Тусупбеков родился 15 августа 1920 года в поселке Теректы Кентского района Карагандинской области в семье рабочего. Трудовую деятельность начал рано – в 8 лет. Уже в 1933 году малолетний пастушок Масхап был награжден значком и книжкой ударника первой пятилетки. В 1935 году за отличную учебу и активную позицию в числе 126 пионеров Казахстана был награжден грамотой. Когда пришло время, он пошел служить в Красную армию.

Известие о начале войны Масхап Тусупбеков встретил, будучи курсантом Ростовской школы связи внутренних войск НКВД СССР. В октяб­ре 1941 года курсанты школы были срочно переброшены в Армавир. Нависла угроза захвата немцами Северного Кавказа. Вчерашние курсанты прямо с поезда вступали в бои по обороне Армавира, Новороссийска и Геленджика.

В ноябре 1942 года Масхапа Тусупбекова направили в город Коканд – там, в глубоком тылу, он готовил связистов для фронта. Затем снова были долгие дороги войны – освобождение Харькова, Кривого Рога, Днепропет­ровска. Как опытный связист Масхап Тусупбеков занимался еще и подготовкой радистов, а также начальников постов правительственной линии связи ВЧ.

В мае 1943 года старший сержант Масхап Тусупбеков налаживал связь в штабах Степного, Юго-Западного, а затем III Украинского фронтов. 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Масхап Тусупбеков в новенькой парадной форме крепко держит фашистский штандарт, затем бросает его у стен Мавзолея. Тогда сердце 25-летнего парня из Караганды переполняла гордость за свой народ, народ-победитель, в этой самой кровопролитной в истории всех войн одолевший грозного и жестокого врага. Четко чеканя каждый свой шаг, с высоко поднятой головой Масхап Тусупбеков прошагал в стройном строю по Красной площади. Грамота с благодарностью, медаль в честь Победы от Верховного Главнокомандую­щего И. Сталина, которыми награжден Масхап Тусупбеков как участник памятного парада, хранятся в семейном альбоме ветерана.

В декабре 1947 года после демобилизации Масхап Тусупбеков вернулся в Караганду. Инициативный фронтовик сразу окунулся в работу с молодежью. А с 1951 года перешел на службу в органы внутренних дел, занимал должность заместителя начальника политчасти и секретаря партбюро УВД Карагандинской области.

Опыт работы с людьми, полученный в годы войны и в послевоенный период, он использовал, когда вышел на пенсию и стал руководить первичной ветеранской организацией Центрального аппарата УВД области, возглавлял ее более 10 лет. Его энергичность, инициативность, доброжелательное отношение к людям служили примером не только соратникам, но и для молодого поколения.

Масхап Тусупбекович награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», другими правительственными наградами. Приказом министра МВД РК от 5 мая 2010 года ему и ряду других участников Великой Отечественной войны были присвоены очередные воинские звания. Теперь Масхап Тусупбекович подполковник полиции в отставке. Он яркий представитель вечно молодых, не стареющих душой ветеранов, олицетворяющий символ преемственности поколений. В благодарной памяти людей вечно будут жить подвиги бойцов, командиров, партизан – бессмертные дела поколения победителей. Для того чтобы были мир и покой на нашей земле.