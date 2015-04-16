Низкий поклон, ветераны!

Среди воевавших на фронтах Великой Отечественной войны был и мой отец – Жагыпар Жаксылыкович Султанов. Он родился в 1924 году в колхозе Кушмурун Семиозерного района Костанайской области. В 1942-м его призвали в ряды Советской армии. На фронте отец был старшиной, командиром минометного взвода. За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», а также медалями «За Победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга». В 1947 году отец демобилизовался, вернулся на Родину. Здесь был назначен заместителем председателя в свой родной колхоз Кушмурун. Затем работал председателем колхоза Семиозерного района, парторгом во вновь созданном совхозе «Раздольный», управляющим отделением совхоза «Коктальский» Наурзумского района. Был награжден медалью «За освоение целинных земель». Мой отец умер рано, в 41 год, но память о нем навсегда останется в сердцах его потомков. 9 детей и 22 внука Жагыпара Жаксылыковича Султанова живут, учатся и трудятся на благо суверенного Казахстана. Недавно мы обратились с письмом к руководству района, уроженцем которого был мой отец, с просьбой оказать содействие в увековечивании его памяти. Мы надеемся, что в канун 70-летия Победы над фашистской Германией заслуги моего отца будут учтены.
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