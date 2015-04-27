Низкий поклон всем простым казахстанцам – Нурсултан Назарбаев
Шынар Оспанова
Президент Казахстана поблагодарил казахстанцев, отдавших за него свои голоса на выборах, и поделился, от чего у него на глаза навернулись слезы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня – знаменательный день. Казахстанцы еще раз показали свою сплоченность, единство многонационального народа, который побеждает все невзгоды, которые встречаются на пути. Почти весь Казахстан в едином порыве пришел вчера на голосование. Я видел, как люди шли семьями, с детьми, с внуками, как стояли в очередях по часу, а может быть и больше, я все это видел. От этого наворачиваются слезы на глаза, возрастает ответственность, начинаешь думать день и ночь, как сделать, чтобы наш народ жил благополучно и с каждым днем улучшал свое благосостояние, чтобы мог нормально воспитывать детей, лечить их и уверенно смотреть в будущее", – отметил Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на Форуме победителей в Астане.
Глава государства подчеркнул, что казахстанский народ показал себе и всему миру, что политическая культура страны означает единство.
"Вчера все пришли к урнам. Конечно, избирать президента – значит избирать свое будущее. Мы пришли голосовать за свое будущее, каждый – со своими чаяниями, он хотел это выразить, он пришел и выразил это. Огромное спасибо! Низкий поклон всем простым казахстанцам", – поблагодарил Президент.
Поблагодарил Нурсултан Назарбаев и иностранных друзей за поддержку и доброе отношение к Казахстану.
Напомним, действующий Президент Нурсултан Назарбаев, по предварительным подсчетам, набрал 97,7% голосов избирателей. За Абельгази Кусаинова проголосовали 0,7% избирателей, а за Тургуна Сыздыкова – 1,6%.
Эти данные будут уточняться по мере поступления протоколов территориальных избирательных комиссий, на что законодательством отводится двухдневный срок.
Окончательные результаты голосования будут объявлены ЦИКом в течение 7 дней, то есть не позднее 3 мая.