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Низкий поклон всем простым казахстанцам – Нурсултан Назарбаев
Шынар Оспанова
Президент Казахстана поблагодарил казахстанцев, отдавших за него свои голоса на выборах, и поделился, от чего у него на глаза навернулись слезы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня – знаменательный день. Казахстанцы еще раз показали свою сплоченность, единство многонационального народа, который побеждает все невзгоды, которые встречаются на пути. Почти весь Казахстан в едином порыве пришел вчера на голосование. Я видел, как люди шли семьями, с детьми, с внуками, как стояли в очередях по часу, а может быть и больше, я все это видел. От этого наворачиваются слезы на глаза, возрастает ответственность, начинаешь думать день и ночь, как сделать, чтобы наш народ жил благополучно и с каждым днем улучшал свое благосостояние, чтобы мог нормально воспитывать детей, лечить их и уверенно смотреть в будущее", – отметил Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на Форуме победителей в Астане.

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Глава государства подчеркнул, что казахстанский народ показал себе и всему миру, что политическая культура страны означает единство.

"Вчера все пришли к урнам. Конечно, избирать президента – значит избирать свое будущее. Мы пришли голосовать за свое будущее, каждый – со своими чаяниями, он хотел это выразить, он пришел и выразил это. Огромное спасибо! Низкий поклон всем простым казахстанцам", – поблагодарил Президент.

Поблагодарил Нурсултан Назарбаев и иностранных друзей за поддержку и доброе отношение к Казахстану.

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Напомним, действующий Президент Нурсултан Назарбаев, по предварительным подсчетам, набрал 97,7% голосов избирателей. За Абельгази Кусаинова  проголосовали 0,7% избирателей, а за Тургуна Сыздыкова – 1,6%.

Эти данные будут уточняться по мере поступления протоколов территориальных избирательных комиссий, на что законодательством отводится двухдневный срок.

Окончательные результаты голосования будут объявлены ЦИКом в течение 7 дней, то есть не позднее 3 мая.

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