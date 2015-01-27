НКЦ готовятся к переезду Свежий выпуск 541 Любовь ДОБРОТА

Они неоднократно обращались к акиму области Аскару Мырзахметову с просьбой улучшить условия их работы, поскольку даже после возведения пристройки к нынешнему Дому дружбы, располагающемуся в здании бывшего кинотеатра им. С. Сейфуллина, национальным культурным центрам тесно. Не хватает кабинетов для организации кружковой работы, репетиций хореографических и вокальных коллективов.

Под крышей нового Дома дружбы смогут свободно разместиться все 20 областных НКЦ, которые сегодня активно работают в регионе. Здание кинотеатра «Казахстан» располагает большим залом, что очень важно для проведения многочисленных мероприятий, организуемых под эгидой Ассамблеи народа ЮКО.

Сейчас готовится проектно-сметная документация на проведение реконструкции и ремонта здания, после завершения которых и состоится переезд этнокультурных объединений. По информации акима Шымкента Дархана Сатыбалды, сделка по покупке здания уже завершена и юридически оформлена. Покупка обошлась казне в 300 млн. тенге, хотя изначально собственник запрашивал сумму значительно выше.



