Но это еще не конец

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Екатерина Бескорсая

В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, который действовал в городе
с 28 ноября.

Решение принято 8 декабря. В акимате Экибастуза сообщили, что теплоснабжение подано ко всем многоквартирным жилым домам. Вместе с тем регулировочные работы по восстановлению гидравлического режима еще будут продолжены, в минувшие выходные по-прежнему оставались без тепла десятки частных домов.

Немало сообщений поступает от горожан: в квартирах холодно, батареи еле теплые. По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, в городе создали пять отдельных групп наладчиков, которые ответственны за балансировку системы теплоснабжения. Пригласили и специалистов из Павлодара. Сейчас на недогрев в основном жалуются жители концевых микрорайонов. Одна из причин – низкое давление в сетях. На прошлой неделе специалисты работали почти по 90 таким адресам. Аян Бейсекин отметил, что заявления о недогреве принимают в социальных сетях, через call-центр и через отдел ЖКХ или жилинспекцию. А вот чтобы прогреть стоявшие долгое время без тепла размороженные дома, в них убрали сопла – так проблемы с давлением в сети не усугубят ситуацию.

Напомним, что в более чем 70 многоэтажках в Экибастузе пострадали внутренние и подводящие сети водо- и теплоснабжения, перемерзла канализация, лопнули батареи и стояки. Для жителей этих домов счета за теп­ло за ноябрь и декабрь выставлять не будут, всем остальным, у кого было либо частичное отключение, либо снижены параметры – сделают перерасчет.

Есть информация и о том, что пострадавшим экибастузцам будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации. Как объяснил аким города Аян Бейсекин – о компенсации договорились с акционерами ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и собственниками ТОО «Горэлектросеть». Заявления об этом никому писать специально не нужно – все сделают в проактивном режиме, причем коснется это почти 49 тыс. абонентов.

А вот заявления об ущербе уже активно принимают. Семь специальных бригад начали оценивать ущерб в пострадавших во время ЧС квартирах. Они осматривают жилье, затем дефектные ведомос­ти передают представителям Центрально-Азиатской энергетической корпорации.

– Во время обхода выявили около пятидесяти квартир, где абсолютная разруха из-за аварии, поч­ти все вышло из строя. Бригады в эти квартиры с понедельника зайдут, чтобы их в первую очередь привести в пригодное для жизни состояние. Остальные заявления аккумулируют, и нач­нем работать с пострадавшими для компенсации ущерба, – сообщил заместитель председателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко.

Он также подтвердил, что, если в квартирах из-за аварии вышла из строя техника, ущерб возместят.

По словам Аяна Бейсекина, тем экибастузцам, кто уже самостоя­тельно начал или завершил ремонт, нужно написать заявление на возмещение ущерба, приложив фото и видеоматериалы, чеки и накладные. И эти документы проверит комиссия и передаст ЦАЭК.

Город понемногу приходит в себя, однако впереди еще вся зима, и запланированные технический аудит и планы по ремонту сетей никак на качестве нынешнего отопительного сезона не сказываются. Как Экибастуз переживет зиму – один из главных вопросов повестки дня.

По словам Леонида Янушко, сформированы дополнительные бригады для оперативного реагирования на случаи возможных аварийных ситуаций. Стараются поддерживать на должном уровне регенерацию на станции, поскольку в течение достаточно продолжительного времени оборудование работало без химочищенной воды, приходилось усиливать подпитку, это несколько ухудшило состояние оборудования, появляются свищи. На станции работают дополнительно 50 человек. Сформировали и дополнительные бригады по аварийной поддержке теплосетей – порядка сорока человек. Все эти бригады будут действовать весь отопительный сезон. Кроме того, приступили к формированию аварийного запаса, чтобы максимально быстро реагировать на возникающие поломки и порывы любого масштаба.

Леонид Янушко также сообщил, что Министерство энергетики разрабатывает специальные инструкции поведения населения в ситуациях, подобных той, что случилась в Экибастузе.

«Было допущено много ошибок как со стороны людей, которые принимали решение, так и со стороны КСК, что привело в конечном итоге к масштабной аварии. Для того чтобы этого не происходило, будут разработаны специальные инструкции, которые будут лимитировать и определять поведение всех сторон в случае возникновения аварий», – сказал представитель ЦАЭК.

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