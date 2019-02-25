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​…Но гражданином быть обязан?
Кадиша Ныгмет

С таким заявлением выступил уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров, который и ранее обращал внимание общественности и госструктур на вопросы приобретения гражданства Казахстана и выхода из него.

Речь идет о правах несовершеннолетних детей, родители которых являются гражданами разных государств. Ведь иной раз ситуация приобретает негативный характер, когда при недостижении между родителями необходимого соглашения во время расторжения брака их дети становятся заложниками таких обстоятельств.

В соответствии с Законом «О гражданстве РК» при различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казахстан, ребенок, родившийся на территории нашей страны, признается его гражданином. Но показательным в этом контексте является поступившее к омбудсмену обращение гражданина Казахстана – отца ребенка, родившегося на территории РК и получившего гражданство нашей страны, однако по желанию его матери ставшего гражданином Украины без согласия и уведомления отца малыша. На основании представленных матерью данных правоохранительные органы Карагандинской области приняли решение об утрате ребенком гражданства Казахстана, основываясь на нормах национального законодательства о неприемлемости двойного гражданства.

«В данном конкретном случае правоохранительные органы при принятии решения об утрате ребенком казахстанского гражданства не уведомили об этом отца ребенка, основываясь лишь на представленных матерью ребенка документах, не усмотрев при этом нарушения украинского законодательства, также запрещающего двойное гражданство», – комментирует омбудсмен.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости тесного межведомственного взаимодействия, в том числе с казахстанскими дипломатическими представительствами за рубежом. Перемещение детей за пределы страны и законность приобретения ими иностранного гражданства должны быть в сфере особого внимания консульских служб.

Тем временем для выяснения обстоятельств вышеуказанного случая направлены соответствующие запросы уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Республики Казахстан, проинформировала пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

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