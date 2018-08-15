No savvy

Колонка обозревателей
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Дулат Молдабаев
Как ни странно, но незнание языка иногда имеет свои плюсы. По крайней мере, слух мой был пощажен, когда я, не знающий английского, послушал двуязычную композицию под названием My Universe в исполнении казахстанского короля поп-музыки Кайрата Нуртаса и его младшего брата Зангара.
Для тех же, кто с этим языком на «ты», такой ход любимца отечественной публики не остался незамеченным, породив многочис­ленные комментарии по поводу антирекламы курсов англий­ского. Акцент исполнителей вызвал много шуток и стал поводом для появления неологизма «шала английский».

Трудно сказать, что подвигло певца на эксперимент, но критика в его адрес вызывает оптимизм: похоже, в нашем обществе немало людей, достаточно хорошо освоивших язык международного общения. Ведь очень долго на территории шестой части суши на вопрос о владении иностранными языками общепринято было отвечать: «Перевожу со словарем». Да и чего было ожидать от граж­дан страны, большинство из которых даже никогда не мечтало выехать за пределы, и в ходу у них был «великий и могучий»? К тому же в странах ближнего зарубежья русский язык входил в школьную программу.

В школах Советского Союза чаще всего преподавали немецкий язык. Видимо, это было влия­ние последней войны. В нашей школе этот не самый популярный в обществе язык преподавали, как это принято сегодня говорить, этнические немцы. И полученные знания легли на благодатную почву. Во всяком случае, оказавшись в трудной ситуации в Германии, я очень быстро вспомнил школьные уроки.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения, старейшая исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения, сообщает, что 23% школьников хотели бы дополнительно заниматься иностранным языком. Автор этих строк тоже часто получает предложения пройти курс обучения английскому языку. На электронную почту каждый день приходят соответствующие сообщения.

Вот, к примеру, уроженец Мексики, обладатель лингвистического и педагогического образования может обучить вас английскому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Он давал уроки французского для начального уровня в Мексике, испанского, французского и английского языков в Канаде, читал лекции по испанскому языку в Китае.

Как пишет его ученица, она дос­тигла хороших результатов не только в разговорной практике, но и в подготовке презентаций на английском языке.
Среди репетиторов по английскому языку встречаются и выпускники Карагандинского государственного университета им. Букетова, участвовавшие в программе Work&Travel в США, и Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, имеющие опыт работы персонального переводчика международных наблюдателей от ОБСЕ. На своих индивидуальных занятиях они составляют программу под каждого ученика, делая упор на тех аспектах, где тот чувствует себя менее уверенно.

Мой первый опыт общения с англоязычными собеседниками произошел в Пакистане больше 10 лет назад. Надо сказать, что английский жителей этой юго-восточной страны довольно специфичен, он очень далек от того, что преподают в наших школах. Тем не менее поездка подвигла меня на интерес к английскому языку. Не могу похвастаться большими успехами, но сдвиг в сознании все же произошел.
Со студенческих лет я испытываю страх к английскому. И грамматика там непонятная, и произношение очень сложное. Но молодежь это, похоже, не пугает. И английский все активнее проникает в нашу жизнь.
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