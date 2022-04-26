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...Но ветер раздул пламя
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере спасатели и лесники ликвидировали условный лесной пожар.

Риддер окружен лесом, жилая окраина расположена прямо в бору. Как напомнили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в мае 2021 года в результате пожара здесь сгорело 300 га сосен, пострадали частные дома. Для пожарных очень важно сохранять готовность к любым неожиданностям в борьбе со стихией.

Согласно сценарию, дети, оставленные взрослыми без присмотра, стали разводить в лесу костер, устроили пожар. Огонь мгновенно перекинулся на деревья. Первыми на место приехали лесники, приступили к тушению. Но сильный ветер раздувал пламя. На помощь прибыли пожарные подразделения облдепартамента по ЧС. Всего в учениях задействовали 8 единиц техники и 40 человек, вооруженных хлопушками и ранцевыми опрыскивателями. Пожар на площади 20 га был ликвидирован.

– Пожары в хвойных лесах тушить сложнее всего, – отметил заместитель начальника риддерского управления по ЧС Евгений Тарасов. – Хвоя моментально вспыхивает, огонь распространяется быстро, при этом в лесу нет воды. Кроме того, как правило, дует ветер.

В этом году по долгосрочному прогнозу лето обещает быть засушливым. Как пояснили в департаменте, уже сейчас пожарные ежедневно выезжают по 45–70 раз на ликвидацию природных пожаров, в основном борются с возгораниями травы. Действуют специально созданные мобильные группы, которые проводят профилактические рейды. «Ситуация во многом зависит от самих людей, от соблюдения ими правил пожарной безопасности, – заключили в департаменте. – Легче предупредить огонь, чем его тушить».

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