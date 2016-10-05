Нобелевская премия по химии присуждена за синтез молекулярных машин

Нобелевскую премию по химии в 2016 году получили Жан-Пьер Саваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт с формулировкой "за проектирование и синтез молекулярных машин", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на агентство Интерфакс-Казахстан
.
Лауреаты были объявлены Нобелевским комитетом в Стокгольме.
Ученые разработали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять задачи при наличии дополнительной энергии. По мнению оргкомитета, эта разработка "вывела химию в новое измерение".
Отметим, что агентство Thomson Reuters, ежегодно прогнозирующее возможных победителей, называло фаворитами американских ученых – генетик Джордж Черч и биоинженер Фэн Чжан, которые смогли отредактировать геномы мыши и человека с помощью системы CRISPR-Cas9.
Это исследование из области генной инженерии иногда называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Систему можно использовать для редактирования генов животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.