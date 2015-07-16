Нобелевских лауреатов очень любили родители Свежий выпуск 592 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Недавно Харольд Стерн побывал в Алматы в гостях у известного казахстанского психоаналитика, директора Института психоанализа Центральной Азии Анны Кудияровой. Он один из немногих в мире специалистов, занимающихся лечением психотиков, которых в обыденной жизни называют шизофрениками или просто сумасшедшими. За 40 лет психоаналитической прак­тики он вернул к нормальной жизни немало людей, на которых общество уже махнуло рукой.

Широта души этого преуспевающего американца и его доходящая порой до сентиментальности непрактичность имеют чисто прозаические причины. Он – сын эмигранта из-под Львова. Отсюда, как считают его друзья, и подвижничество, встречающееся ныне не так часто.

– Думаю, что именно это и побудило его в 1997 году продать дом в Филадельфии и приехать в Санкт-Петербург не на неделю или на месяц, как было до этого, а более чем на год. С единственной целью – преподавать в первом российском институте психоанализа, – говорит Анна Кудиярова. – При этом он прекрас­но знал, что оплата его работы будет в несколько раз ниже платы за квартиру, которую он снял.

Его визит в Алматы также можно назвать спонсорской помощью. Анна Кудиярова призналась, что оплата труда профессора, который основал в Америке несколько институтов психоанализа, чисто символическая.

– Я действительно потерял очень много денег, приехав сюда. И вообще я нерациональный американец, – говорит доктор Стерн. – Вот сейчас, например, вместо того чтобы обедать, даю вам интервью. Почему все-таки сюда приехал? Я решил научить людей психоанализу, который многие толкуют неверно. Если уж в продвинутой Америке психоаналитики занимают всего один процент от всего количества психотерапевтов, то здесь их вообще нет. А ведь отец психоанализа Зигмунд Фрейд наряду с Карлом Марксом, Чарльзом Дарвином и Альфредом Эйнштейном – один из четырех гениев, чьи идеи совершили переворот в сознании людей. Его книга о толковании сновидений стала мировым бестселлером.

– Самый неожиданный воп­рос, который вы услышали в Алматы?

– Какой марки у меня машина. Когда я сказал, что она у меня старая, был потрясен уже студент, который задал воп­рос. Ему, видимо, казалось, что все американцы богатые. А я просто нормально обеспеченный профессор. Час моей работы в Америке стоит 250 долларов, а работаю я по десять часов в день. Но я не очень богатый.

– А люди, у которых есть все внешние атрибуты успеха, ходят к вам?

– Они чаще всего и посещают психоаналитиков, чтобы стать еще более успешными, еще более богатыми. Для посещения психоаналитика у них есть все – деньги и высокий порог умственных способностей. Ко мне, например, лет пять или шесть приходил человек, который ныне президент очень большой компании. Но в тот момент, когда я впервые его увидел, его фирма была совсем небольшой.

На замечание о том, что наши люди испытывают панический страх ко всем специалистам, чья профессия начинается со слова «псих» – психиатр, психотерапевт, психоаналитик, доктор Стерн с юмором заметил:

– Это хорошо, что вы боитесь нас, психоаналитиков, ведь в вашей стране их нет. Представляете, если все вдруг перестанут бояться и захотят пойти к психоаналитикам, то где они их будут искать? Но вообще я должен заметить, что наличие большого количества психо­аналитиков – это свидетельство высокого интеллектуального уровня общества.

– Бывают ли случаи, когда психическими или невротичес­кими расстройствами страдает организация?

– Не столь давно моим пациентом была крупная фармацевтическая компания. Ее президент обладает гибким аналитическим складом ума, но при этом он типичный нарцисс, то есть полностью ориентирован на самого себя. Таких людей мы обычно называем лидерами-невротиками. Так вот, когда президент фармацевтической компании, о которой идет речь, понял, что я вообще-то хочу заняться его лечением, он заявил, что не нуждается в моей помощи. Менеджера по управлению человеческими ресурсами, которая по просьбе коллектива обратилась ко мне за помощью, начальник пока не уволил, но ее уже предупредили, что он все равно не будет с ней работать.

– Какие социальные слои больше всего страдают невротическими и психотическими расстройствами?

– Те люди, которые первые четыре года своей жизни живут очень плохо, – это потенциальные психотики или шизофреники, а невротические проблемы начинают появляться после пяти лет.

– Какие советы вы можете дать, чтобы избежать этих проблем?

– Быть очень добрыми по отношению к своим детям, уделять им как можно больше внимания и говорить, говорить, говорить с ними. От того, каким тоном ведется беседа с ребенком, та программа и закладывается в голове. У него не должно быть чувства фрустрации (разочарование, безысходность) в первые четыре года жизни. В этот период ребенок должен чувствовать, как он нужен своим родителям. Если малыш видит любовь в глазах отца и матери, его самочувствие улучшается.

– Но ведь приходится слышать, что плохие детство и юность становились залогом успеха для тех же, например, голливудских звезд.

– Не думаю, что ужасное детство – условие успеха. Это, скорее всего, хорошо продуманная реклама. Вы наверняка в курсе, что 25% нобелевских лауреатов – евреи по национальности. Но ведь ни для кого не секрет, что родители-евреи очень нежны со своими детьми. Случаи жестокого обращения с детьми чаще всего встречаются в бедных семьях, где родители не блещут особой образованностью и озлоблены на жизнь.



