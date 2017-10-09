Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер

Общество
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© AP Photo / Carsten Rehder,Pool
Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила в Стокгольме Королевская шведская академия наук, отвечающая за присуждение награды, сообщает Ria.ru.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики, учрежденной в 1968 году в память о Нобеле шведским Госбанком, будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Оглашение имен обладателей премии по экономике завершило неделю присуждений Нобелевских премий 2017 года, которая началась в понедельник в Стокгольме 2 октября.

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