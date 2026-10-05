Нобелевскую премию по медицине вручили в Стокгольме

Лауреатами стали специалисты из ФРГ Петер Хегеман и Георг Нагель и Карл Дейссерот из США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Петер Хегеманн и Георг Нагель открыли замечательный белок, каналородопсин, в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии», — сообщили в Нобелевском комитете.

Нобелевская премия 2026 года по физиологии и медицине присуждается за оптогенетику — метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге.

По словам председателя Нобелевского комитета по физиологии и медицине Пера Свеннингссона, оптогенетика открывает возможности «для картирования мозга таким образом, о котором мы раньше могли только мечтать». С помощью научных открытий в области оптогенетики исследователям удалось выявить нейронные цепи, которые управляют воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющим отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам. Этот метод управления нервными сигналами с помощью света также используется в медицине для восстановления зрения.