Нобелевскую премию по медицине вручили в Стокгольме

Европа,Наука
Айман Аманжолова
корреспондент

Лауреатами стали специалисты из ФРГ Петер Хегеман и Георг Нагель и Карл Дейссерот из США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Петер Хегеманн и Георг Нагель открыли замечательный белок, каналородопсин, в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии», — сообщили в Нобелевском комитете.

Нобелевская премия 2026 года по физиологии и медицине присуждается за оптогенетику — метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге.

По словам председателя Нобелевского комитета по физиологии и медицине Пера Свеннингссона, оптогенетика открывает возможности «для картирования мозга таким образом, о котором мы раньше могли только мечтать». С помощью научных открытий в области оптогенетики исследователям удалось выявить нейронные цепи, которые управляют воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющим отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам. Этот метод управления нервными сигналами с помощью света также используется в медицине для восстановления зрения.

#медицина #Стокгольм #НобелевскаяПремия

Популярное

Все
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
День учителя отмечают в Казахстане
Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
В Таиланде наводнения затронули почти 3,3 млн человек
Школьная среда должна отвечать потребностям каждого ребенка – Минпросвещения
Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности
«Астана Тазалық» и медики объединились ради зелёной столицы
День учителя: более 3,3 тыс. педагогов работают в системе МКИ
В Германии число гостей Октоберфеста-2026 побило рекорд
Обновленную дорогу к Рахмановским ключам открыли в ВКО
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Метели и гололед ожидаются в Казахстане 6-8 октября
Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком груди
Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником
Шерзод Давлатов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Юбилейная конференция и выставка KIOGE пройдет в Алматы
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане
Серебряное трио Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда
В Правительстве подвели итоги развития экономики за 9 месяцев
Лучшие кикбоксеры планеты
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Без права выезда на тротуар

Читайте также

Власти Кипра будут выплачивать пособие женщинам с раком гру…
В Германии число гостей Октоберфеста-2026 побило рекорд
Казахстан попал в Книгу рекордов Гиннесса и открыл универси…
Проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу стро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]