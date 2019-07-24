​Ночной разбой

В Семее оперативно задержали преступника, напавшего на бизнесмена.

В начале июля в полицию обратился владелец торговой точки по продаже мяса. По его словам, ночью его избили и забрали барсетку с 2 млн тенге. Преступник в маске действовал в одиночку.

Для раскрытия преступления по горячим следам ориентировали весь личный состав городского управления полиции. Были проверены записи с камер видеонаблюдения, опрошены соседи, выставлены посты ДПС. В течение недели преступника удалось вычислить и задержать.

– Это 20-летний, ранее не судимый житель Бородулихинского района, – рассказали в пресс-службе ДП ВКО. – Он знал жертву, в свое время работал с ним вместе и много раз видел, как предприниматель приобретает сразу несколько туш мяса, то есть имеет при себе крупную сумму денег. Поэтому у преступника созрел план совершить нападение. Маску он соорудил из футболки с прорезями для глаз.

Сейчас по факту разбоя начато досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК («Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере»). Подозреваемый водворен в ИВС, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфис­кацией имущества.