Ночной ураган в Москве вырвал десятки деревьев

В мире
Московский ураган 2010 года Фото: Юрий Мартьянов/"Коммерсантъ"
Около 30 деревьев повалены сильным ветром в Москве вечером в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По его данным, ураган повалил 26 деревьев, информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало, передает Kazpravda.kz

О падении деревьев на северо-востоке столицы предупредил ТАСС. По данным агентства, на юге города на машины упал фонарный столб. В подмосковных Люберцах сильные порывы сорвали обшивку с многоэтажки: большие куски штукатурки упали на припаркованные автомобили.

Из-за ураганного ветра на время прекращалось движение трамваев №3, 35, 38, 39 на юге Москвы: упавшее дерево повредило контактную сеть на улице Дубининская.

30 марта ожидается снегопад, за сутки может выпасть до сантиметра снега. "С полуночи коммунальная техника выйдет на сплошную обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами", – заявили в пресс-службе ЖКХ.

Ураган в Москве начался около 20.00 вечером 29 марта, сильные порывы южного и юго-восточного ветра сохранялись до двух – трех часов ночи.

Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

В Кыргызстане создана комиссия по отбору нового гимна
В Таджикистане посадят 2 миллиарда деревьев до 2040 года
Кувейт открывает свое воздушное пространство
Иран установил новые мины в Ормузском проливе

