Ночной ураган в Москве вырвал десятки деревьев

Около 30 деревьев повалены сильным ветром в Москве вечером в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По его данным, ураган повалил 26 деревьев, информации о пострадавших в результате непогоды пока не поступало, передает Kazpravda.kz.
О падении деревьев на северо-востоке столицы предупредил ТАСС. По данным агентства, на юге города на машины упал фонарный столб. В подмосковных Люберцах сильные порывы сорвали обшивку с многоэтажки: большие куски штукатурки упали на припаркованные автомобили.
Из-за ураганного ветра на время прекращалось движение трамваев №3, 35, 38, 39 на юге Москвы: упавшее дерево повредило контактную сеть на улице Дубининская.
30 марта ожидается снегопад, за сутки может выпасть до сантиметра снега. "С полуночи коммунальная техника выйдет на сплошную обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами", – заявили в пресс-службе ЖКХ.
Ураган в Москве начался около 20.00 вечером 29 марта, сильные порывы южного и юго-восточного ветра сохранялись до двух – трех часов ночи.
