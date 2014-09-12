Общество

Ночной велопробег пройдет в Алматы

Ночной велопробег, посвященный Дню семьи, пройдет сегодня, 12 сентября, в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации организаторов, велотур также пройдет в поддержку профессиональной велогонки "Тур Алматы–2014".

Как указывается на сайте акимата Алматы, оргкомитет велопробега принял решение об изменении маршрута. Схему велопробега можно посмотреть здесь. Сбор участников – в 20.30. Велопробег стартует в 21.00 на площади Республики и финиширует перед ТРЦ "Мега-2". Маршрут запланирован по улице Сатпаева в западном направлении до улицы Розыбакиева, по улице Розыбакиева вверх до ТРЦ "Мега-2".

Впервые ночной велопробег в Алматы состоялся 4 июля, он был посвящен Дню столицы. В нем принял участие аким города Ахметжан Есимов, который на финише наградил участников–победителей. По задумке организаторов, велосипедистам нужно было проявить фантазию и как можно ярче украсить светящимися устройствами себя и свой велосипед.
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Профессиональная однодневная шоссейная велогонка международного уровня "Тур Алматы–2014" состоится 5 октября 2014 года. Мероприятие организовано акиматом Алматы, Казахстанской федерацией велосипедного спорта и компанией "Спортивные технологии Казахстана". Общая протяженность маршрута гонки составит 186 км.

По итогам "Тура Алматы" прошлого года, Международный союз велосипедистов (UCI) повысил статус гонки до категории 1.1. Таким образом, в гонке имеют право принимать участие профессиональные команды самого высшего дивизиона.

Предполагается, что в мероприятии примут участие велосипедисты российской команды "Катюша".


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