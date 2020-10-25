Происшествия
Ночную драку с поножовщиной в Караганде расследуют полицейские
По факту ночной драки возле развлекательного центра в Караганде зарегистрировано уголовное дело, полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых которых три человека оказались в больнице, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает портал Polisia.kz, драка началась с конфликта между нетрезвыми посетителями развлекательного центра после его закрытия. По словам очевидцев, в драке участвовали несколько десятков человек.

Оперативным дежурным Департамента полиции Карагандинской области на место направлены все ближайшие экипажи полка патрульной полиции. Участники драки по горячим следам задержаны и доставлены в отдел полиции.

Трое с травмами и ранениями различной степени тяжести – госпитализированы. Одному из них проведена хирургическая операция в связи с повреждением печени в результате ножевого ранения.

По факту драки зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 3 УК РК – Хулиганство, совершенное 1) преступной группой; 2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью.

Ведется расследование.

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