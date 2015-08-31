Ночные автобусные маршруты появятся в Астане

В Астане планируют введение ночных автобусных маршрутов. Об этом в эксклюзивном интервью Kazpravda.kz сообщил председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана.
По его словам, компания уже в текущем году намерена ввести ночные маршруты, которые будут работать с 23.00 до 05.00.
"Для этих автобусов в настоящее время разрабатываются тарифы и схемы движения", – пояснил он.
Ардан также отметил, что специально выделенные автобусные линии являются хорошей рабочей схемой.
"Не скрою, мы с большим удовольствием наблюдали за внедрением двух улиц. И сейчас аким поставил задачу продолжать этот проект, ввести систему выделенных линий на еще нескольких улицах. Всего порядка 23–25 улиц будут покрыты за 2 года. Это очень хороший стандарт. Бас-лейны удобны для пассажиров – нет пробок. Кроме того, это дисциплинирует самих водителей автобусов – они не имеют права выезжать за линию. В-третьих, нет гонок и обгонов – автобус идет за автобусом. Также бас-лейн очищает город от стоящих вдоль дорог машин, убирает несанкционированные парковки.
Для автомобилистов тоже есть свои плюсы – автобусы им теперь не мешают. Ушел риск сопутствующих дорожно-транспортных инцидентов", – сказал Ардан.
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